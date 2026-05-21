Italia și România, pe primele locuri în UE la numărul de stupi de albine

În anul 2023, în fermele din Uniunea Europeană erau înregistrați un număr record de 9,4 milioane de stupi de albine, în creștere cu 16%, sau 1,3 milioane, față de 8,1 milioane de stupi în anul 2020, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

Conform acestor date, Italia avea aproape 1,9 milioane de stupi de albine în 2023, cel mai mare număr din rândul statelor membre, urmată de România (1,7 milioane), Grecia (1,2 milioane) și Bulgaria (un milion).

În rândul țărilor pentru care există date disponibile, numărul stupilor de albine a crescut în 12 state membre UE față de situația din anul 2020, în special în Italia (creștere de 822.490 stupi de albine, sau 79%). În schimb, s-au înregistrat scăderi în 10 țări, cele mai mari scăderi fiind în Ungaria (care a pierdut 152.110 stupi de albine; sau 34%) și Spania (scădere cu 14% sau 131.440 stupi).

În cazul României, numărul de stupi de albine a crescut de la 1,470 milioane în anul 2020, până la 1,714 milioane în 2023.

Ziua mondială a albinelor se sărbătorește, în fiecare an, la 20 mai, în scopul evidențierii importanței albinelor pentru umanitate și necesității protejării acestora dar și a altor polenizatoare. Data aleasă reprezintă ziua de naștere a lui Anton Jana (20 mai 1734 – 13 septembrie 1773), considerat un pionier și un expert important al apiculturii moderne.