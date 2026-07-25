ANCOM: Regulamentul european privind AI trebuie pus în aplicare în România din 2 august 2026

Regulamentul european privind Inteligența Artificială (AI) va trebui pus în aplicare de către statele-membre ale Uniunii Europene (UE), inclusiv România, începând cu data de 2 august 2025, cu anumite excepții care se referă, de exemplu, la intrarea în vigoare a anumitor obligații aferente sistemelor de AI cu grad ridicat de risc, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), într-un comunicat de presă transmis, vineri, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, regulamentul obligă fiecare stat din UE să desemneze una sau mai multe autorități competente pentru supravegherea aplicării sale și să stabilească normele naționale privind organizarea instituțională și regimul sancționator.

În acest context, prin Memorandum al Guvernului României, ANCOM a fost propusă să exercite rolul de autoritate națională de supraveghere a pieței și punct național unic de contact, alături de alte autorități desemnate drept autorități de supraveghere a pieței, precum: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a României (BNR) – pentru sistemele de AI cu grad ridicat de risc în sectorul serviciilor financiare; Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – pentru sistemele de AI cu grad ridicat de risc din domeniul biometriei utilizate în scopul aplicării legii, gestionării frontierelor și respectării justiției și democrației.

În prezent, autoritățile competente desemnate prin Memorandum lucrează, împreună cu alte autorități sectoriale, la elaborarea cadrului legislativ național necesar punerii în aplicare a Regulamentului, act normativ care va stabili, printre altele: autoritățile de supraveghere a pieței și atribuțiile acestora; mecanismele de cooperare între autorități; procedura de sancționare și regimul sancțiunilor aplicabil pentru încălcarea dispozițiilor din document.

Conform calendarului prevăzut de art. 113 din Regulament, cu modificările aduse de Regulamentul Omnibus în domeniul digital privind AI, publicat vineri de către Comisia Europeană, Regulamentul privind AI devine aplicabil începând cu data de 2 august 2026, cu anumite excepții. Acestea se referă, de exemplu, la intrarea în vigoare a anumitor obligații aferente sistemelor de inteligență artificială cu grad ridicat de risc ce va avea loc la date ulterioare.

Astfel, începând cu 2 decembrie 2027, în cazul sistemelor cu grad ridicat de risc enumerate în Anexa III la Regulamentul privind inteligența artificială;, iar din 2 august 2028, în cazul sistemelor clasificate ca prezentând un grad ridicat de risc în temeiul articolului 6 alineatul (1) și al anexei I la Regulament.

De asemenea, în ceea ce privește interdicțiile referitoare la sistemele de AI cu risc inacceptabil, acestea au intrat în vigoare la data de 2 februarie 2025, însă cu toate acestea, Regulamentul Omnibus în domeniu introduce două noi categorii de practici interzise, aplicabile de la 2 decembrie 2026, respectiv: sistemele de AI care pot genera sau modifica imagini sau materiale video sau audio realiste cu părțile intime ale unei persoane fizice identificabile sau cu o persoană fizică identificabilă care practică activități sexuale explicite, fără consimțământul persoanei reprezentate; sistemele AI care pot genera sau modifica materiale care constituie materiale de pornografie infantile sau spectacole de pornografie infantilă.

Noile prevederi stabilesc obligații pentru furnizorii și implementatorii anumitor sisteme de AI, cum ar fi cele care: interacționează direct cu persoane fizice, generează conținut sintetic în format audio, imagine, video sau text, generează sau modifică conținut audio, video sau imagine care constituie deepfake și generează sau modifică texte publicate cu scopul de a informa publicul cu privire la chestiuni de interes public.

‘Excepția o reprezintă sistemele de IA, inclusiv de sisteme de IA de uz general, care generează conținut sintetic în format audio, imagine, video sau text, care au fost introduse pe piață înainte de 2 august 2026, în cazul cărora obligația furnizorilor de a marca conținutul generat se aplică începând cu 2 decembrie 2026. Furnizorii sunt persoane fizice sau juridice, inclusiv autoritățile publice, care dezvoltă sau comandă dezvoltarea unui sistem de IA și îl introduc pe piață sau pun în funcțiune sub propriul nume sau propria marcă comercială, contra cost sau gratuit.

Implementatorii sunt persoane fizice sau juridice, inclusiv autoritățile publice, care utilizează un sistem de IA aflat sub autoritatea sa, cu excepția cazului în care sistemul este utilizat pentru o activitate personală, fără caracter profesional’, se arată în comunicatul ANCOM.