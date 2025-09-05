Florin Manole: Munca la negru trebuie combătută prin toate mijloacele

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi patronate, pentru că bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici. Întrebat dacă se cunoaşte amploarea fenomenului, ministrul a recunoscut că nu, întrucât Inspecţia Muncii nu a avut până acum puterea necesară să acopere tot fenomenul.

Ministrul Muncii, Florin Manole, s-a referit, joi seară, la Antena 3, la un control ITM făcut pe un şantier din Bucureşti, unde, între 70 de angajaţi, 17 persoane erau fără contract individual de muncă.

”Oamenii ăia care erau din satele din jurul Bucureştiului, cei mai mulţi dintre ei, sunt oameni care vor să muncească pentru că de-aia au bătut drumul şi de-aia lucreau pe un şatier. Sunt oamenii care merită un venit decent, pentru că munceau acolo, nu-i ţinea nimeni de pomană. Dar sunt oameni pentru care un angajator care încălca legea nu plătea nicio taxă. Şi sunt oameni pentru care ieri, azi, acum o lună, acum un an bugetul nu că n-a încasat niciun ban, dar n-a înregistrat nicio cotizaţie. Şi peste ani de zile, când acei oameni vor ajunge la pensie, vor vedea că pentru 2025 cotizaţia lor e mică sau nu există şi contribuţia lori e mică, sau nu exista, deci pensia lor va fi cu atât mai mica”, a declarant ministrul.

Acesta crede că ”munca la negru trebuie combătută prin toate mijloacele – ITM, sindicate, patronate”.

”Toată lumea are interesul, toatã lumea cinstitã, are interesul ca acest flagel să fie combãtut. Şi chiar şi acei oameni, sărmani, care muncesc şi care nu ştiu drepturile sau poate care nu au puterea să-şi ceară drepturile în faţa unui angajator şi în lipsa unei alternative de lucru mai bune, toţi aceşti oameni vor un lucru singur şi simplu. Să fie totul legal. Şi atunci vom avea cotizaţii mai mari la pensii, un buget mai consolidat şi deci şi posibilitatea de a acorda venituri justificate şi mai mari cetăţenii”, a mai declarat Manole.

Întrebat dacă se cunoaşte dimensiunea naţională estimativă a muncii la negru, Manole a afirmat: ”Nu, pentru că nu cred că până acum am avut puterea la Inspecţia Muncii suficientă putere ca să acoperim tot fenomenul, pentru că inspectorii de muncă nu sunt suficient de mulţi, pentru că posturile neocupate de la Inspecţia Muncii sunt multe, pentru că avem şi carenţe în legislaţie sau uneori în proceduri”.

Ministrul a explicat că nu toţi inspectorii de muncă merg cu jandarmi.

”Sunt şantiere în care oamenii sunt un pic mai aspri, ca să zic aşa, dacă n-ai jandarmul să te sprijine, controlul e mai timid (…) cu Jandarmeria ar putea să aibă, cred eu, mult mai mult succes”, a adăugat ministrul Muncii.