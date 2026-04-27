Manole: Am fost ministrul Muncii și al Solidarității Sociale, nu al concedierilor

Fostul ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a declarat, luni, la conferința de bilanț, că a condus instituția într-o perioadă cu probleme economice și sociale, astfel încât deficitul bugetar să nu genereze un dezastru social, precizând că nu a fost un ministru al concedierilor.

‘Am condus Ministerul Muncii într-o perioadă cu cunoscute probleme economice și sociale și am făcut totul pentru ca deficitul bugetar să nu genereze un dezastru social. Am fost ministrul Muncii și al Solidarității Sociale, nu al concedierilor. Deși a fost o perioadă dificilă din punct de vedere al resurselor publice, am realizat foarte multe lucruri’, a spus Manole.

Potrivit acestuia, mandatul său a fost caracterizat de solidaritate și muncă, fiind aprobate 70 de acte normative, dintre care 53 de proiecte au fost finalizate și în curs de aprobare.

‘Am avut în această perioadă șapte direcții majore de acțiune. Am încercat să fim solidari, nu solitari. Avem toleranță zero pentru munca la negru, pentru abuzuri și pentru fraudele din sistem. Resursele europene au fost direcționate acolo unde este cea mai mare nevoie. Am dat mai multe șanse pe piața muncii. Am lucrat pentru un minister mai suplu, mai eficient, pentru protecție și reintegrare pentru victimele traficului de persoane și pentru parteneriate externe cu rezultate pentru românii de pretutindeni’, a afirmat fostul ministru.

Acesta a vorbit, pe scurt, de pachetul de solidaritate, un proiect pentru peste trei milioane de beneficiari, pensionari, copii cu dizabilități, mame care îngrijesc singure unu, doi sau mai mulți copii.

Printre realizările mandatului său, Manole a enumerat: voucherele pentru consumatorii aflați în risc de sărăcie energetică de care beneficiază peste 700.000 de gospodării și milioane de oameni; un sprijin de urgență pentru peste 2.500 de familii în valoare de peste 40 de milioane de lei, mărirea alocației de hrană pentru adulți și copiii din serviciile sociale, cu accent pe persoanele vârstnice și adulții cu dizabilități.

Manole a amintit, de asemenea, de plata salariilor restante pentru mii de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romero.

‘Am promis oamenilor de acolo că vom fi vocea lor la București și transmit pe această cale miniștrilor Economiei și Apărării că trebuie să facă totul pentru a salva aceste companii, pentru a salva aceste locuri de muncă și pentru a susține profesioniștii care lucrează acolo, în companiile de care statul român și societatea românească, în general, au nevoie. Am dat și ajutoare de urgență pentru peste 1.050 de persoane afectate de intrarea în faliment a Șantierului Naval Mangalia. Este un proiect pus deja în transparență, care ar trebui să intre în vigoare pentru a preîntâmpina problemele sociale dacă Ministerul Economiei și Ministerul Apărării nu vor reuși între timp să găsească o soluție. Era nevoie să avem în anticipare o soluție pentru componenta socială a acestei probleme’, a adăugat fostul ministru.

Acesta a subliniat că, pe timpul mandatului, a militat pentru toleranță zero pentru munca la negru, abuzuri și fraudă.

‘Agenția Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a realizat în această perioadă peste 72.000 de reevaluări, care au dus la identificarea a 8.750 de certificate care nu trebuiau să fie acordate și pentru care s-a decis neîncadrarea în grad de handicap. Dar pentru că obiectivul nostru n-a fost doar lupta cu frauda, ci și justiția socială, peste 11.000 de persoane care trebuiau să aibă, conform realităților medicale, un grad de încadrare superior au primit acest grad de încadrare’, a precizat Manole.

El a mai spus că Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a realizat peste 7.000 de misiuni de control, care s-au soldat cu mai mult de 460 de sancțiuni.

‘E vorba despre controale și sancțiuni acolo unde serviciile sociale trebuiau îmbunătățite. La Inspecția Muncii s-au realizat 74.101 controale, iar valoarea totală a sancțiunilor a fost de peste 172 de milioane de lei’, a mai afirmat Manole.

Conform acestuia, pe timpul mandatului ministerial, au fost atinse 27 de ținte și jaloane din PNRR, dintre care 21 sunt îndeplinite deja, șapte sunt în curs de îndeplinire, cele mai cunoscute fiind legea salarizării și digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale, dar și opt proiecte din fonduri europene în curs de implementare.

‘Aș sublinia în primul rând proiectul despre servicii comunitare integrate din peste 2.000 de localități rurale din această țară, un proiect de peste patru miliarde de lei cu finanțare de la Uniunea Europeană, prin care peste 400.000 de cetățeni vârstnici, copii cu risc de abandon școlar, mame singure au acces la servicii sociale’, a exemplificat fostul ministru.

O altă componentă din mandatul la Ministerul Muncii a fost legată de mai multe șanse pe piața muncii. ‘Programul ‘Primul loc de muncă’ este extrem de important și merită subliniat. Este un program prin care subvenționăm peste 20.000 de tineri pentru a-și găsi un prim loc de muncă, pentru a se integra în piața muncii și pentru a răspunde astfel, într-o bună măsură, nevoii ca tinerii cu care termină studiile să se integreze în piața muncii’, a explicat Florin Manole.

El a amintit, în context, de creșterea salariului minim pe economie la 4.325 lei lunar, începând cu 1 iulie 2026, ‘o politică publică de care vor beneficia peste 900.000 de oameni care lucrează’.

Manole a mai declarat că a reformat comitetele sectoriale pentru ca standardele ocupaționale să reflecte nevoile din piața muncii. ‘Aici este vorba despre o solicitare constantă a antreprenorilor, a mediului de afaceri, iar noi, Ministerul Muncii, trebuie să asigurăm un echilibru între cei care lucrează și cei care conduc companii, pentru că până la urmă, economia are nevoie de ambele părți’, a arătat Manole.

Acesta a mai bifat, în cadrul conferinței, un alt punct, referitor la Legea transparenței salariale, care implementează o directivă europeană, finalizată și trimisă spre adoptare.

De asemenea, a fost finalizat textul pentru munca pe platformele digitale, o altă directivă europeană care trebuie implementată.

În același timp, modernizarea serviciului public de ocupare este obiectivul unui alt proiect european al Agenției Naționale de Ocuparea Forței de Muncă, care presupune peste 280.000 de persoane să fie consiliate pentru integrarea în piața muncii, iar 70.000 de persoane să-și găsească un loc de muncă.

Fostul șef de la Muncă a enumerat și alte acte normative din timpul mandatului său, printre care cele privind: subvențiile pentru mamele cu trei sau mai mulți copii și pentru victimele traficului de persoane; ordonanța de urgență referitoare la lucrătorii străini; protecția și reintegrarea pentru victimele traficului de persoane etc.

Cât privește reorganizarea Ministerului Muncii, Florin Manole a precizat că actul normativ este în transparență decizională. ‘Reorganizăm ministerul și deconcentratele, întărim funcția de control a ministerului, înjumătățim numărul de posturi de conducere și reducem astfel cheltuielile cu personalul, dar și cheltuielile cu chiriile plătite de minister’, a precizat Manole.