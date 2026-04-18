Patru agenții din Ministerul Muncii vor fi comasate, rezultând două cu rol de control și gestionarea plăților

Patru agenții din Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) vor fi reorganizate, urmând a rămâne două, una cu rol de control, iar cealaltă se va ocupa de gestionarea plăților, a anunțat, vineri, ministrul Florin Manole într-o postare pe Facebook.

Ministerul a pus în transparență decizională un proiect de lege prin care propune cea mai amplă reorganizare instituțională din ultimii peste 20 de ani, prin simplificarea structurii administrative și creșterea eficienței serviciilor oferite cetățenilor.

Potrivit unui comunicat al MMFTSS, actul normativ vizează comasarea mai multor instituții cu atribuții complementare, ceea ce va duce la reducerea numărului de posturi de conducere, dar fără reducerea personalului.

‘După mai bine de două decenii, facem prima schimbare substanțială în structura Ministerului Muncii printr-un proces de reorganizare care urmărește simplificarea funcționării instituției: din cele patru agenții existente în prezent – Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – vor rămâne doar două. Una va avea rol de control, iar cealaltă se va ocupa de gestionarea plăților. Reducem astfel birocrația și înjumătățim numărul funcțiilor de conducere. Această reorganizare nu va duce la concedierea personalului existent’, a declarat ministrul Muncii.

În urma comasării Inspecției Muncii, a Casei Naționale de Pensii Publice, a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială vor rezulta Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale (ANICDMSS) și Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți (CNPPOP).

ANICDMSS va fi coordonată de un inspector general de stat și va reuni activitățile de control din trei zone: relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă și supravegherea pieței muncii (atribuții preluate de la Inspecția Muncii); beneficiile de asistență socială, serviciile sociale, încadrarea în grad și tip de handicap, asigurarea accesului la mediul fizic, informațional și comunicațional al persoanelor cu dizabilități (atribuțiile inspecției sociale din cadrul ANPIS); ocuparea forței de muncă și formarea profesională a adulților (atribuții ale ANOFM).

La nivel local, vor funcționa direcții județene unificate, conduse de un inspector-șef și doi inspectori-șefi adjuncți. Direcțiile județene vor înlocui actualele: inspectorate teritoriale de muncă; agenții de plăți și inspecție socială (componenta de control); structuri de control din agențiile de ocupare.

Regulamentul de organizare și funcționare, atribuțiile specifice, structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți va integra CNPP, ANOFM și ANPIS (fără componenta de control).

Aceasta va fi condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului Muncii și de doi vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat.

Noua structură va prelua posturile și personalul din cadrul ANOFM, CNPP, precum și din cadrul ANPIS, pe bază de protocol de predare-primire, cu menținerea drepturilor salariale avute la momentul preluării.

CNPPOP va gestiona într-un mod integrat: pensiile; șomajul și ocuparea forței de muncă; plata beneficiilor de asistență socială.

În subordinea CNPPOP se înființează, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, case județene de pensii, ocupare și plăți, denumite în continuare case județene, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică.

De asemenea, în cadrul caselor județene se va înființa o structură cu atribuții în domeniul tineretului.

Conducerea caselor județene se exercită de câte un director executiv și doi directori executivi adjuncți.

Potrivit proiectului, încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat în noua structură organizatorică, precum și stabilirea drepturilor salariale, se va face în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern prin care CNPPOP își elaborează statutul de organizare și funcționare.