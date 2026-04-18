FMI spune că reducea taxelor pe combustibili este ineficientă pentru a frâna explozia prețurilor la energie

Fondul Monetar Internațional a avertizat guvernele europene să nu recurgă la măsuri temporare, cum ar fi reducerea taxelor pe combustibili pentru a amortiza prețurile ridicate la energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, argumentând că astfel de măsuri sunt ineficiente și prost direcționate, transmite DPA.

Deși decidenții politici ar putea fi tentați să limiteze creșterea prețurilor prin plafonări sau reduceri de taxe la combustibili, FMI a declarat într-un briefing vizând Europa că ‘acestea măsuri nu sunt unele înțelepte’.

Într-o analiză publicată vineri, instituția financiară internațională precizează că un sprijin larg avantajează în mod disproporționat gospodăriile cu venituri mai mari, care tind să consume mai multă energie. FMI și-a bazat evaluarea pe lecțiile trase din criza energetică declanșată de invazia rusească în Ucraina. Fondul a îndemnat guvernele să nu repete ceea ce a descris drept ‘greșeli costisitoare’.

‘Măsurile de sprijin largi și fără un sfârșit clar sunt greu de inversat și ar trebui evitate’, a recomandat instituția cu sediul la Washington. FMI a adăugat că astfel de politici slăbesc, de asemenea, stimulentele pentru gospodării și întreprinderi de a-și reduce consumul sau a investi în alternative și eficiența energetică.

Conform datelor FMI, guvernele europene au cheltuit în medie 2,5% din produsul intern brut (PIB) pe pachete de ajutor energetic în timpul crizei din 2022, declanșate de războiul din Ucraina. Mai mult de două treimi din aceste cheltuieli de sprijin nu au fost unele țintite, a subliniat FMI. Analiza Fondului arată că doar 0,9% din PIB ar fi fost suficient pentru a compensa complet creșterea costurilor energiei pentru cele mai sărace 40% din gospodării.

În Germania, cea mai mare economie a Europei, coaliția guvernamentală a propus reducerea taxelor la motorină și benzină, inclusiv TVA, cu aproximativ 0,17 euro pe litru, pentru o perioadă limitată de două luni, ca răspuns la cea mai recentă criză a aprovizionării cu energie creată de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Conform unei propuneri, taxele reduse s-ar aplica de la 1 mai până la 30 iunie. Parlamentul de la Berlin analizează în prezent planul, iar aprobarea ar putea veni săptămâna viitoare.