Fondul suveran de investiții al Norvegiei a făcut un profit de 247 miliarde de dolari în 2025

Fondul suveran de investiții al Norvegiei a raportat joi un profit de 2.360 miliarde de coroane norvegiene (247 miliarde de dolari sau 206 miliarde de euro) pentru 2025, sub recordul istoric de 2.510 miliarde de coroane înregistrat în 2024, grație plasamentelor în tehnologie și finanțe, transmite Reuters.

Alimentat de veniturile din petrol și gaze ale statului norvegian, pe care le investește în diferite categorii de active la nivel mondial, valoarea fondului a atins suma colosală de 21.268 miliarde de coroane (1.858 miliarde de euro) la finele anului trecut.

Pe ansamblul anului 2025, randamentul general al investițiilor fondului a fost unul de 15,1% cu 0,28 puncte procentuale sub indicatorul de referință stabilă de Ministerul norvegian de Finanțe.

‘Fondul a înregistrat performanțe foarte solide în 2025. Acțiunile din sectoarele tehnologie, finanțe și materii prime s-au evidențiat, având o contribuție semnificativă la randamentul total’, a declarat Nicolai Tangen, director general la Norges Bank Investment Management, entitatea care gestionează fondul norvegian.

O cincime din investițiile NBIM sunt în acțiuni din sectorul tehnologiei și 12% în companii financiare. În a doua jumătate a anului, fondul și-a redus participațiile la cele mai mari firme de tehnologie din SUA, iar printre cele mai mari participații ale sale se numără acum Nvidia Corp., Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc. și Amazon.com Inc.

În timp ce investițiile în acțiuni, care reprezintă 71,3% din portofoliul fondului, au avut un randament de 19,3%, plasamentele în instrumente cu venit fix au avut un randament de 5,4%, iar investițiile în imobiliare au avut un randament de 4,4%. De asemenea, randamentul investițiilor în infrastructura de energie regenerabilă a fost de 18,1%, a declarat NBIM.

La finele anului trecut, 71,3% din activele fondului erau investite în acțiuni, mai puțin decât 71,4% la finele lui 2024, în timp ce ponderea activelor investite în instrumente cu venit fix a scăzut la 26,5%, de la 26,6%. Ponderea activelor investite în imobiliare a scăzut până la 1,7%, de la 1,8%, și 0,4% erau investite în infrastructuri din domeniul energiilor regenerabile, în creștere de la 0,1% în 2024.

Înființat în 1996, Fondul suveran de investiții al Norvegiei deține aproximativ 1,5% din totalul acțiunilor listate la nivel global, în aproximativ 7.200 de companii, ceea ce îl face cel mai mare investitor suveran din lume.