Franța continuă să se opună acordului UE-Mercosur și speră ca Parlamentul European să îl blocheze

Franța consideră în continuare inacceptabil acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur, în pofida ultimelor concesii făcute de Bruxelles la cererea sa, și, chiar dacă va fi obținută o majoritate suficientă în rândul celor 27 de state membre, vineri, asta nu va însemna că Parlamentul European nu îl va bloca mai departe, relatează agenția EFE.

‘Acest acord nu este încă acceptabil’, a subliniat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului francez, Maud Bregeon, într-un interviu pentru France Info, deși a recunoscut că s-au înregistrat ‘progrese’ după ce Franța a formulat trei cerințe Comisiei Europene pentru a renunța la opoziție.

Întrebată despre posibila adoptare a acordului vineri, în urma schimbării poziției Italiei, al cărui refuz era esențial pentru minoritatea de blocaj condusă de Franța și Polonia, Bregeon a răspuns că ‘nu este sfârșitul istoriei’, deoarece ‘mai există și alte etape’.

Concret, și-a arătat încrederea că Parlamentul European va interveni pentru a împiedica avansarea acordului cu Mercosur și a reamintit că o poate face pe două căi: o sesizarea la Curtea de Justiție a UE sau, mai ales, prin votul său.

‘Eurodeputații au o mare responsabilitate și nu se poate considera de la sine înțeles că ar fi o majoritate în Parlamentul European’, a afirmat purtătoarea de cuvânt.

Franța consideră că s-au obținut progrese în ceea ce privește solicitarea sa legată de o clauză de salvgardare care ar suspenda anularea taxelor vamale pentru importurile din Mercosur în cazul în care se vor constata dezechilibre la produsele agricole și zootehnice.

Nemulțumirea sa are legătură, în special, cu faptul că dorește ca așa-zisele clauze-oglindă, conform cărora în UE se pot importa produse conforme cu normele fitosanitare și sanitare, care trebuie respectate de agricultorii și crescătorii de animale din UE, să fie respectate și de țările Mercosur.

Pentru Bregeon, acordul UE-Mercosur, care, dacă ar fi votat vineri de cele 27 de state membre, ar putea fi formalizat pe 12 ianuarie, ‘este un acord din alte timpuri’, aceasta susținând că a fost scris când ea ‘avea doar opt ani (acum are 34) și este depășit’.