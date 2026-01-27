GARBE Industrial și Fortress vor dezvolta un centru logistic de 61.000 mp în București

GARBE Industrial, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și administratori de spații industriale și logistice, a încheiat un parteneriat cu Fortress Real Estate Investments, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din Africa de Sud. Cele două companii au semnat primul lor joint venture pentru dezvoltarea unui centru logistic cu o suprafață închiriabilă (GLA) de 61.000 mp în București.

În cadrul acestui joint venture, a fost semnată în decembrie 2025 prima achiziție, a unui teren cu o suprafață de 11 hectare, situat în partea de nord-vest a Bucureștiului, în proximitatea noului inel de centură A0 (ieșirea Buftea / DN7), ceea ce permite conexiuni rapide către toate zonele Capitalei și către principalele coridoare de transport.

Lucrările de construcție sunt programate să înceapă la finalul acestei veri, iar primul chiriaș este așteptat să își ocupe spațiile la începutul anului 2027.

Pentru GARBE Industrial, achiziția marchează primul proiect dezvoltat de companie în România și este în linie cu strategia și filosofia sa de a livra proiecte de Clasa A în piețe-cheie, cu conectivitate foarte bună la infrastructura majoră.

Pentru Fortress, acest joint venture reprezintă al doilea proiect în România, după achiziția din 2021 a Fortress Logistics Park Bucharest I (un proiect de 50.000 mp în Buftea), și reconfirmă încrederea companiei în fundamentele solide ale pieței locale de spații logistice și industriale.

„România se remarcă drept una dintre cele mai atractive piețe la nivel global pentru investiții pe termen lung în spații de logistică și depozitare, susținută de perspective solide de creștere industrială dar și de creștere a consumului, precum și de legăturile sale strânse cu Europa Centrală și de Vest. Pe măsură ce sectorul continuă să se maturizeze, există în continuare un potențial semnificativ pentru dezvoltări și investiții de tip instituțional. Vom rămâne selectivi și ne vom concentra pe extinderea portofoliului nostru de spații de depozitare Clasa A, în linie cu strategia noastră din Europa Centrală și de Est pentru următorii ani. În același timp, avem avantajul de a înțelege foarte bine regiunea, ținând cont că Fortress este unul dintre cei mai mari acționari ai NEPI Rockcastle Plc, o platformă de retail de referință în CEE”, a declarat Bartosz Klimek, Leasing and Asset Director Europe în cadrul Fortress Real Estate Investments.

„Ne bucurăm că vom dezvolta primul nostru proiect din România, la standardele ridicate pe care le-am implementat în regiunea CEE, împreună cu cel mai mare investitor pe segmentul logistic din Africa de Sud, care apreciază istoricul nostru solid și strategia de dezvoltare pe termen lung. Acest parteneriat consolidează poziția Bucureștiului ca hub logistic important și evidențiază rolul în creștere al României ca piață logistică strategică la nivel regional. Obiectivul nostru este să construim un parc modern, echipat cu tehnologii avansate, care să le permită chiriașilor să își optimizeze procesele și să susțină creșterea afacerilor lor, fie că vorbim despre furnizori de logistică sau companii de producție”, a declarat Andrei Jerca, Country Head pentru GARBE Industrial Real Estate România.

Un avantaj al proiectului este amplasarea sa: în proximitatea autostrăzii de centură A0, în partea de nord-vest a Bucureștiului și la jumătatea distanței dintre autostrăzile A1 și A3. Terenul oferă acces la infrastructura de transport, precum și la o forță de muncă calificată, ceea ce face din GARBE Park Bucharest o opțiune ideală pentru companiile care caută o bază operațională modernă și bine conectată în zona Bucureștiului.

GARBE Park Bucharest este potrivit atât pentru companii cu operațiuni logistice și industriale de dimensiuni medii, cât și pentru companii cu operațiuni de mare anvergură, reunite într-o singură clădire. Proiectul va livra spații logistice de Clasa A, cu înălțime liberă de 12 m, ideale pentru chiriașii care au ca prioritate automatizarea, amenajarea de mezanine pe mai multe niveluri într-o hală sau implementarea unor depozite complet integrate și automatizate.