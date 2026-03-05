Gheorghiu: Peste 1.000 de sesizări pe platforma fara-hartie.gov.ro, în primele 24 de ore de funcționare

Peste 1.000 de sesizări au fost depuse în primele 24 de ore ale platformei fara-hartie.gov.ro, ceea ce arată cât de mare este nevoia de debirocratizare și digitalizare în România, a anunțat, miercuri, viceprim-ministrul Oana Gheorghiu.

‘Acest număr spune mai mult decât orice discurs despre cât de mare e nevoia de debirocratizare și digitalizare în România. Din păcate, fiecare dintre noi are cel puțin o poveste despre interacțiunea cu statul român care ne-a costat timp, nervi și energie: un drum inutil, un formular cerut în trei exemplare, o instituție care ne trimite, de fapt, la altă instituție, momente în care ne-am simțit neputincioși în fața unui sistem construit parcă împotriva noastră, nu pentru noi. Ei bine, a venit, în sfârșit, momentul să luptăm cu birocrația’, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

Ea a explicat că pe fara-hartie.gov.ro, procesul este simplu: se semnalează o problemă birocratică; sesizarea e analizată și publicată transparent; se începe lucrul la soluție împreună cu instituțiile responsabile; progresul poate fi urmărit în timp real.

‘Vom analiza fiecare situație semnalată cu maximă diligență. În mod evident vom prioritiza situațiile care impactează un număr cât mai mare de oameni, iar pentru celelalte vom responsabiliza ministerele și instituțiile responsabile să vină cu soluții rapide. Nicio sesizare nu dispare în vreun sertar (sau, în cazul nostru, în vreun folder). Fiecare are un traseu clar și un tracking transparent. Această platformă nu este a guvernului. Este a noastră, a tuturor cetățenilor de bună credință, care trebuie să fie tratați cu respect și profesionalism la fiecare interacțiune cu statul. Asta trebuie să devină regulă, nu excepția’, a transmis Oana Gheorghiu.