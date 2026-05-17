Marea Britanie va relaxa săptămâna viitoarele reglementările bancare

Guvernul Marii Britanii va prezenta săptămâna viitoare propuneri detaliate de relaxare a reglementărilor bancare care au fost menite să împiedice o repetare a crizei financiare din 2008, inclusiv separarea activităților de colectare a economiilor de activitățile de investiții, a anunțat postul de televiziune Sky News, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, Guvernul premierului Keir Starmer a stabilit agenda legislativă pentru noua sesiune parlamentară care include propuneri de atenuare a reglementărilor ‘ring-fencing’ destinate să oprească efectele negative de la diviziile de investiții ale băncilor asupra activităților bancare de retail.

Luni ar urma să fie anunțate propuneri mai detaliate, a anunțat Sky News, citând surse guvernamentale.

Ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, a aprobat propunerile ‘care vor face ca cele mai mari bănci britanice pot acorda împrumuturi la costuri de finanțare reduse către organizații aliniate cu obiectivele de politică economică ale Guvernului’.

De asemenea, băncilor li se va permite să împartă mai multe servicii între activitățile de investiții și cele de retail, reducându-se astfel costurile lor, a precizat Sky News.