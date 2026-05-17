Coreea de Sud va analiza toate opțiunile pentru a evita o grevă la Samsung

Coreea de Sud va analiza toate opțiunile, inclusiv numirea unui arbitru de urgență, pentru a evita o grevă a angajaților de la grupul Samsung Electronics, cel mai mare angajator sud-coreean, dar și pentru a minimiza orice daune care ar putea apărea în eventualitatea unei greve, a declarat duminică premierul Kim Min-seok, transmite Reuters.

Samsung Electronics, cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie, și sindicatul care îi reprezintă pe angajații sud-coreeni vor relua luni discuțiile pe tema salariilor prin intermediul unui mediator guvernamental, o mișcare care ar putea atenua îngrijorările legate de o posibilă grevă perturbatoare la un gigant tehnologic care este responsabil pentru aproape un sfert din exporturile Coreei de Sud.

‘O zi de grevă la fabrica de semiconductori a Samsung Electronics ar urma să genereze pierderi directe de până la 1.000 de miliarde de woni (667,68 milioane de dolari)’, a declarat prim-ministrul Kim Min-seok după o reuniune de urgență a cabinetului.

‘Ceea ce este mai îngrijorător este faptul că o pauză temporară a liniilor de producție a semiconductorilor va duce la luni de inactivitate’, a subliniat Kim, adăugând că există îngrijorări că daunele economice din cauza grevei ar putea crește până la 100.000 de miliarde de woni.

Un ordin privind declanșarea unei proceduri de arbitraj în regim de urgență, care poate fi invocat de ministrul Muncii în situația în care autoritățile de la Seul consideră că un litigiu este susceptibil să dăuneze economiei sau vieții de zi cu zi, interzice acțiunile sindicale timp de 30 de zile, perioadă în care Comisia Națională pentru Relații de Muncă va fi responsabilă de mediere și arbitraj.

Însă, un astfel de ordin a fost invocat foarte rar și ar reprezenta un pas extraordinar pentru o administrație de la Seul care, în general, a fost una favorabilă sindicatelor.

Grupul Samsung este responsabil pentru 22,8% din exporturile Coreei de Sud și 26% din piața bursieră, angajând peste 120.000 de persoane și lucrând cu 1.700 de furnizori, a precizat premierul Kim Min-seok.