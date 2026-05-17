Costurile de împrumut ale Marii Britanii, la cel mai ridicat nivel începând din 1998

Costurile de împrumut ale Marii Britanii au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 30 de ani, iar piața bursieră a scăzut vineri, pe fondul temerilor privind instabilitatea politică internă și îngrijorările referitoare la inflația globală, transmite Reuters.

Randamentele pe 20 și 30 de ani au crescut la cel mai ridicat nivel începând din 1998, ajungând la 5,82% și, respectiv, la 5,76%. Ambele au urcat cu 17 puncte de bază (bps).

Marea Britanie nu mai emite multe obligațiuni cu maturitate la 20 și 30 de ani, dar randamentele sunt văzute ca un barometru al temerilor investitorilor privind împrumuturile pe termen lung și al îngrijorărilor referitoare la inflație.

Randamentul obligațiunilor guvernamentale pe zece ani a crescut cu 14 puncte de bază, ajungând la 5,15%, vineri.

Indicele principal FTSE 100 al Bursei de la Londra înregistra vineri un declin de aproape 2%.

Ministrul britanic al Sănătății, Wes Streeting, prezentat drept potențial rival al lui Keir Starmer la conducerea Partidului Laburist și a Guvernului, a anunțat joi că demisionează din funcție. De asemenea, el a criticat ”deriva” de la conducerea Guvernului britanic.

Premierul Keir Starmer a reacționat, transmițându-i joi seară lui Wes Streeting că Guvernul trebuie să-și respecte promisiunea de a pune capăt crizei politice actuale. El și-a exprimat regretul că Streeting a demisionat din postul de ministru al Sănătății.

Demisia lui Wes Streeting urmează mai multor zile de turbulențe în care cererile la adresa premierului Keir Starmer de a renunța la conducerea Guvernului s-au amplificat, după rezultatele slabe obținute de laburiști în alegerile locale desfășurate săptămâna trecută în Anglia, Scoția și Țara Galilor.

De asemenea, parlamentarul laburist Josh Simons a anunțat joi seară că va demisiona din Parlament, ceea ce deschide posibilitatea ca primarul municipalității Manchester, Andy Burnham, văzut ca potențial contracandidat pentru Keir Starmer, să încerce să obțină locul de parlamentar de care are nevoie pentru a putea fi eventual nominalizat oficial să devină prim-ministru.

Investitorii sunt îngrijorați că ‘socialismul prietenos cu mediul de afaceri’ promovat de Burnham ar putea determina Guvernul să majoreze cheltuielile și împrumuturile, într-un moment în care finanțele Regatului Unit sunt deja sub presiune.

Costurile de împrumut ale Marii Britanii rămân cele mai ridicate din G7 (grupul economiilor avansate) și au crescut cel mai mult de la izbucnirea războiului din Iran, astfel încât un nou avans se va adăuga presiunilor asupra finanțelor publice ale țării.