Ghigiu: Cred că documentele referitoare la „amendamentul Fritz” trimise Comisiei vor clarifica majoritatea îngrijorărilor ridicate de aceasta

Legea integrității cu acel ”amendament Fritz” se află pe lista de jaloane din PNRR cu risc, însă am transmis clarificări Comisiei Europene și cred că documentele puse la dispoziție vor clarifica majoritatea îngrijorărilor ridicate de Executivul comunitar, a afirmat, miercuri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă România ar putea fi sancționată cu suspendarea unei părți din suma aferentă jalonului, respectiv 770 de milioane de euro, ministrul a răspuns: ‘În acest moment există acel jalon gestionat de Agenția Națională de Integritate pe lista de jaloane cu risc. Comunicarea care s-a făcut în perioada Guvernului interimar cred eu că a complicat puțin situația, însă, la acest moment încercăm, facem toate eforturile să explicăm Comisiei că absolut tot ce ține de acel jalon este îndeplinit’.

Ministrul Proiectelor Europene a subliniat că au fost transmise clarificări Comisiei Europene.

‘Am transmis documente. Cred că și ieri s-au transmis o serie de documente. Nu avem încă un răspuns. Exact cum am spus mai devreme, este un jalon aflat pe lista de risc. Am transmis clarificări Comisiei Europene. Dialogul care a fost purtat până acum cu Guvernul României cred eu că nu ne-a ajutat, însă cred că documentele pe care le-am pus la dispoziție vor clarifica majoritatea îngrijorărilor ridicate de Comisia Europeană’, a spus el.

Mihai Ghigiu a adăugat că Executivul comunitar a primit o scrisoare în care secretarul general al Guvernului interimar Bolojan și șeful Cancelariei ‘au detaliat cum au considerat dânșii de cuviință la momentul respectiv că ar fi probleme, ar fi neclarități referitoare la acest jalon’.

‘Sunt mai multe documente care au fost transmise Comisiei, însă este o scrisoare pe care secretarul general al Guvernului de la acel moment și șeful Cancelariei au transmis-o Comisiei Europene, în care au detaliat cum au considerat dânșii de cuviință la momentul respectiv că ar fi probleme, ar fi neclarități referitoare la acest jalon. Cred că dacă acea scrisoare ar fi fost mai fermă că România și-a îndeplinit obligațiile, astăzi nu am fi avut acest jalon pe lista de riscuri’, a subliniat demnitarul.