Politica de Coeziune a contribuit, mai bine de trei decenii, la convergența și dezvoltarea Europei și nu ne putem permite să slăbim tocmai această politică, fundament al unității europene, a transmis, marți, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, într-o postare pe Facebook.

‘Am reprezentat România la reuniunea miniștrilor europeni responsabili de Politica de Coeziune, organizată la Bruxelles, sub egida Președinției irlandeze a Consiliului UE. Discuțiile s-au concentrat asupra viitorului finanțărilor europene în perioada 2028-2034, simplificării accesului la fonduri și nevoii unui buget care să răspundă cu adevărat nevoilor regiunilor și cetățenilor europeni. În intervenția mea, am subliniat că, după mai bine de trei decenii în care Politica de Coeziune a contribuit la convergența și dezvoltarea Europei, nu ne putem permite să slăbim tocmai această politică, fundament al unității europene. Nu putem cere rezultate mai bune în timp ce reducem resursele alocate’, a spus ministrul.

El a adăugat că România își menține sprijinul pentru pozițiile comune ale celor 17 lideri din grupul Prietenii Coeziunii.

‘Modernizarea finanțărilor europene, printr-un plan unic și un cadru bugetar comun, trebuie însoțită de o finanțare adecvată’, consideră Ghigiu.

Potrivit acestuia, în ceea ce privește viitorul exercițiu financiar, România susține: menținerea regulii n+3 și după 2027, pentru a permite adaptarea la noul sistem; rate de cofinanțare adaptate situației fiecărei regiuni, cu o atenție specială pentru regiunile de la granița estică; un parteneriat real cu autoritățile locale și regionale.

‘Am propus, de asemenea, soluții concrete pentru simplificarea accesului la finanțare, în special pentru primării, organizațiile mici și beneficiarii aflați la primul proiect european: costuri simplificate standard, stabilite la nivel european, care să poată fi utilizate direct, precum și un sistem de finanțare orientat către rezultate. Pentru România, Politica de Coeziune înseamnă investiții concrete în drumuri, școli, spitale și locuri de muncă. De aceea, trebuie să rămână principala politică de investiții pe termen lung a Uniunii Europene’, a mai spus ministrul.