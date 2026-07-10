Gigantul sud-coreean SK Hynix debutează pe bursa Nasdaq, pe fondul boomului global al cipurilor pentru AI

Producătorul sud-coreean de cipuri SK Hynix, al doilea cel mai valoros grup listat din Coreea de Sud după Samsung, va începe vineri tranzacţionarea pe bursa Nasdaq, oferind investitorilor americani acces direct la unul dintre marii câştigători ai exploziei cererii de cipuri pentru inteligenţă artificială, transmite CNBC.

Compania, a cărei capitalizare bursieră a ajuns la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, şi-a majorat valoarea de peste şapte ori în ultimul an, pe fondul deficitului mondial de memorii şi al cererii uriaşe generate de dezvoltarea AI.

SK Hynix este lider mondial în producţia de HBM (High Bandwidth Memory), memoria de înaltă performanţă utilizată în acceleratoarele AI produse de Nvidia. Acest tip de memorie suprapune mai multe straturi de cipuri RAM şi este esenţial pentru antrenarea şi rularea modelelor de inteligenţă artificială. Analiştii estimează că firma va controla peste jumătate din piaţa HBM în acest an.

În iunie, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, s-a întâlnit la Seul cu reprezentanţii SK Hynix, iar cele două companii au anunţat un parteneriat multianual. Nvidia este în prezent cel mai mare cumpărător de memorii HBM.

Listarea pe Nasdaq se va face sub simbolul SKHY (iniţial SKHYV), iar compania intenţionează să atragă aproximativ 29 de miliarde de dolari prin emiterea de certificate de depozit americane (ADR), bani destinaţi construirii de noi fabrici şi achiziţiei de echipamente.

O parte importantă a investiţiilor va fi realizată în Statele Unite. SK Hynix construieşte la West Lafayette, Indiana, prima sa unitate de producţie din SUA, o investiţie de 4 miliarde de dolari dedicată ambalării avansate a cipurilor HBM. Fabrica ar urma să fie finalizată în 2028.

Proiectul beneficiază de sprijin din partea guvernului american, compania urmând să primească până la 458 de milioane de dolari prin programul CHIPS and Science Act şi având posibilitatea de a accesa împrumuturi de până la 570 de milioane de dolari din partea Departamentului Comerţului.

Creşterea SK Hynix nu este alimentată doar de HBM. Întreaga industrie a memoriilor traversează o perioadă de preţuri record, deoarece cererea pentru cipuri utilizate în telefoane, calculatoare, automobile şi echipamente medicale depăşeşte oferta.

Peste trei sferturi din veniturile companiei provin din memoria RAM, inclusiv HBM. SK Hynix produce şi memorii NAND Flash şi deţine aproximativ 19% din piaţa mondială, potrivit IDC.

Rezultatele financiare reflectă acest boom. Veniturile anuale aproape s-au triplat între 2023 şi 2025, ajungând la aproximativ 65 de miliarde de dolari, iar analiştii consultaţi de LSEG estimează că în 2026 acestea ar putea depăşi 235 de miliarde de dolari.

Compania pregăteşte şi un amplu program de extindere în Coreea de Sud, unde intenţionează să investească până la 720 de miliarde de dolari în noi facilităţi de producţie pentru a răspunde cererii de cipuri AI. Un complex industrial din Yongin, la sud de Seul, va necesita investiţii de aproximativ 390 de miliarde de dolari, iar SK Hynix accelerează calendarul proiectului astfel încât patru noi fabrici să fie finalizate până în 2033.

În paralel, grupul va investi aproximativ 7,8 miliarde de dolari până la sfârşitul lui 2027 în achiziţia de echipamente de litografie EUV produse de compania olandeză ASML, indispensabile fabricării celor mai avansate cipuri.

Analiştii avertizează totuşi că piaţa memoriilor rămâne una ciclică şi că perioadele de creştere accelerată au fost urmate în trecut de prăbuşiri ale preţurilor. Totuşi, dacă cererea pentru inteligenţa artificială se va menţine ridicată, deficitul de memorii ar putea continua cel puţin până în 2027, susţin experţii din industrie.