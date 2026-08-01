Profitul Shell s-a dublat în trimestrul al doilea, ajungând la 9,8 miliarde de dolari, pe fondul războiului cu Iranul

Shell a raportat un profit net ajustat de 9,84 miliarde de dolari în trimestrul al doilea, de peste două ori mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut şi peste estimările analiştilor, beneficiind de creşterea preţurilor la energie şi de volatilitatea pieţelor în timpul conflictului dintre SUA, Israel şi Iran, transmite Reuters.

Rezultatul este al doilea cel mai ridicat profit trimestrial din istoria companiei, fiind depăşit doar de cel înregistrat în trimestrul al doilea din 2022, după invazia Rusiei în Ucraina.

Analiştii estimau un profit ajustat de 8,92 miliarde de dolari, comparativ cu 4,26 miliarde de dolari în urmă cu un an.

Preţurile ridicate ale energiei au compensat scăderea producţiei

Creşterea preţurilor petrolului şi gazelor, performanţa puternică a activităţilor de tranzacţionare cu gaze naturale lichefiate (GNL) şi petrol, precum şi îmbunătăţirea marjelor din divizia de produse chimice au compensat reducerea producţiei cauzată de întreruperile operaţiunilor din Qatar.

În trimestrul al doilea, rafinăriile Shell au funcţionat la 102% din capacitatea nominală, profitând de preţurile ridicate ale carburanţilor, ceea ce a dus la o creştere cu 20% a producţiei de combustibil pentru avioane faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Profitul diviziei Integrated Gas, care include cea mai mare activitate de tranzacţionare cu GNL din lume, a urcat la 2,7 miliarde de dolari, cu 55% peste nivelul de anul trecut, în timp ce divizia Chemicals and Products şi-a majorat profitul la 2,9 miliarde de dolari, de la doar 118 milioane de dolari în urmă cu un an.

Shell menţine răscumpărările de acţiuni

Compania va continua programul de răscumpărare de acţiuni în valoare de 3 miliarde de dolari şi în următoarele trei luni.

Datoria netă a scăzut la 41,8 miliarde de dolari, de la 52,6 miliarde de dolari la sfârşitul primului trimestru, iar gradul de îndatorare s-a redus la 18,7%.

Pentru trimestrul al treilea, Shell estimează o uşoară scădere a producţiei de gaze şi petrol şi anticipează lucrări de mentenanţă mai ample la activele sale de producţie şi rafinare.

Compania continuă să fie afectată de oprirea parţială a uzinei Pearl GTL din Qatar, avariată în luna martie în urma unui atac. Shell estimează că reparaţiile vor dura aproximativ un an, iar pierderea de capacitate este compensată parţial prin creşterea producţiei din Canada, Nigeria şi Australia.