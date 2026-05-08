Cererea pentru aur crește în perioadele de stres, nu ca instrument speculativ, ci ca modalitate de conservare a valorii pe termen lung

Aurul s-a stabilizat în intervalul 4.500 – 4.700 dolari pe uncie în ultima săptămână, semnalând o etapă de calmare după creșterile rapide din ultimele luni și o tranziție către o fază de consolidare a pieței, relevă o analiză de specialitate dată vineri publicității.

Acest tip de evoluție îi surprinde adesea pe investitori, care se așteaptă ca aurul să crească imediat în perioade de criză, subliniază autorii analizei.

‘După ce la 26 ianuarie prețul aurului a ajuns la aproximativ 5.100 de dolari pe uncie troy, a urcat mai apoi la peste 5.600 de dolari, un maxim istoric. Creșterea rapidă a fost urmată însă de o corecție de aproape 11%, cotațiile coborând sub pragul de 4.900 dolari la scurt timp după atingerea vârfului. În ultima săptămână, aurul s-a stabilizat în intervalul 4.500 – 4.700 dolari pe uncie, semnalând o etapă de calmare după creșterile rapide din ultimele luni și o tranziție către o fază de consolidare a pieței’, se arată în analiza realizată de Tavex România.

Pe termen scurt, mai mulți factori pot pune presiune asupra prețului aurului, chiar și pe fondul accentuării incertitudinilor din piețe.

Printre aceștia se numără randamentele mai ridicate ale obligațiunilor guvernamentale, cererea crescută pentru dolarul american și migrarea capitalului către active generatoare de randament. Împreună, aceste dinamici cresc costul de oportunitate al deținerii aurului, un activ care nu produce randament.

‘Aurul este perceput pe scară largă drept un activ de refugiu, însă reacția sa nu este instantanee. La începutul fiecărei crize, piețele trec, de regulă, printr-o fază de presiune înainte ca mișcarea reală de creștere să înceapă’, afirmă Victor Dima, manager de Trezorerie la Tavex România.

În același timp, instabilitatea politică afectează direct monedele și economiile populației. Deprecierea recentă a leului reflectă suprapunerea incertitudinilor politice cu riscurile economice în creștere. După demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, investitorii au reacționat prin retrageri de capital, ceea ce a pus presiune suplimentară asupra monedei naționale, în timp ce deficitul bugetar ridicat a afectat și mai mult încrederea în economie.

În paralel, semnalele venite din partea băncii centrale au indicat o disponibilitate mai redusă de intervenție, permițând leului să atingă un minim istoric în raport cu euro.

‘Atunci când încrederea într-o monedă slăbește, efectele se resimt imediat în economiile populației. În astfel de momente, oamenii caută active care nu depind de deciziile guvernelor sau ale băncilor centrale’, explică Dima.

Acest tipar nu este neobișnuit. De-a lungul marilor crize, de la șocul petrolier din anii ’70 până la tensiunile geopolitice recente, aurul a traversat frecvent perioade de volatilitate pe termen scurt înainte de a intra într-un trend susținut de creștere. Dacă evoluțiile pe termen scurt sunt influențate de lichiditate și de ratele dobânzilor, direcția pe termen lung este determinată de inflație, nivelul datoriilor și încrederea în sistemul monetar.

La nivel local, același comportament poate fi observat în creșterea interesului pentru aurul fizic de investiții, în special în rândul investitorilor individuali care caută să protejeze puterea de cumpărare a economiilor lor.

‘Observăm clar că cererea pentru aur crește în perioadele de stres, nu ca instrument speculativ, ci ca modalitate de conservare a valorii pe termen lung. Înțelegerea acestor etape este esențială. Cele mai mari greșeli apar atunci când deciziile sunt luate din teamă și nu pe baza modului în care funcționează cu adevărat piețele’, adaugă specialistul.

Conform analizei, mișcările recente din piețe confirmă faptul că aurul rămâne un activ cheie în perioadele de incertitudine, însă reacția sa nu este liniară. Scăderea inițială nu trebuie interpretată ca un semn de slăbiciune, ci ca parte a unui ciclu normal de piață.

