Gradul de umplere a depozitelor Depogaz a atins 90% la 20 septembrie; compania a îndeplinit obiectivul de stocare mai devreme cu 41 de zile

Depogaz Ploiești, companie membră a Grupului Romgaz și principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, a anunțat că a atins, în avans de peste 41 de zile, obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece 2025-2026.

‘În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/2995, toate statele membre trebuie să asigure până la data de 1 noiembrie 2025 un grad de umplere de minimum 90% al capacității totale de înmagazinare a gazelor naturale. Depogaz a reușit să atingă această țintă la data de 20 septembrie 2025, depășind astfel atât termenul limită impus de reglementările europene, cât și media de umplere la nivel european’, se arată într-un comunicat al companiei.

În context, președintele Consiliului de Administrație al Depogaz, Bogdan Nicolae Stănescu, a precizat că cantitatea de gaze naturale înmagazinate este de 2,59 miliarde metri cubi, dintr-o capacitate activă totală de 2,87 miliarde metri cubi per ciclu, ceea ce reprezintă un grad de umplere de 90,30%.

‘Ținând cont de ritmul actual al cantităților de gaze naturale injectate și programul agreat cu beneficiarii serviciului de înmagazinare pentru luna următoare, estimăm că până la sfârșitul lunii octombrie 2025 vom atinge capacitatea maximă, cu depozitele pline 100%. Această performanță ne oferă o siguranță energetică solidă pentru iarna care urmează’, a declarat Stănescu, în comunicat.

Depogaz operează cinci depozite de înmagazinare subterană dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, care asigură aproximativ 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare a României: Bilciurești (capacitate activă: 1,31 miliarde mc, capacitate de extracție: 14 milioane mc/zi), Urziceni (capacitate activă: 0,36 miliarde mc, capacitate de extracție: 4,5 milioane mc/zi), Bălăceanca (capacitate activă: 0,05 miliarde mc, capacitate de extracție: 1,2 milioane mc/zi), Ghercești (capacitate activă: 0,25 miliarde mc, capacitate de extracție: 2 milioane mc/zi) și Sărmășel (capacitate activă: 0,9 miliarde mc, capacitate de extracție: 7,5 milioane mc/zi.).

‘Capacitatea zilnică totală de extracție este de 29,2 milioane metri cubi, însă trebuie menționat că acest debit maxim este valabil la începutul ciclului de extracție, când depozitele sunt pline, urmând ca debitul să scadă treptat odată cu diminuarea stocurilor’, a explicat președintele Consiliului de Administrație al Depogaz.

Pentru a răspunde cerințelor tot mai mari privind securitatea energetică, Depogaz derulează proiecte de investiții în valoare totală de 2,335 miliarde lei, care vizează extinderea capacităților de înmagazinare și extracție.

Astfel, la Bilciurești, este în derulare un proiect care va majora capacitatea de livrare a gazelor din depozit de la 14 milioane mc/zi, la 20 milioane mc/zi, corelată și cu o creștere a capacității de înmagazinare de 108 milioane mc/ciclu. Acest proiect a fost selectat pentru o finanțare nerambursabilă din fonduri europene, prin mecanismul CEF Energy 2022, în valoare de aproximativ 38 milioane euro, pentru lucrările de execuție din Faza II.

‘La Ghercești, avem un proiect prin care vom asigura condiții de operare la capacitatea de 600 milioane mc/ciclu. Implementarea proiectului, corelată cu proiectul SNTGN Transgaz SA ‘Conducta de transport gaze naturale Ghercești – Jitaru’, va duce la creșterea capacității de injecție cu 3 milioane mc/zi, la un total de 5 milioane mc/zi, și creșterea capacității de extracție cu 3 milioane mc/zi, la un total de 5 milioane mc/zi. Investiția de la Sărmășel are drept scop dezvoltarea acestui depozit de înmagazinare de la o capacitate de 900 milioane mc/ciclu, la 1550 milioane mc/ciclu (o creștere cu 650 milioane mc/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 10 milioane mc/zi și creșterea capacității de extracție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 12 milioane, prin creșterea capacității de comprimare, forare de noi sonde și infrastructură nouă și modernă de suprafață’, a precizat Mădălina Moise, director general Depogaz.

Depogaz Ploiești este operatorul național licențiat de înmagazinare subterană a gazelor naturale, deținând și administrând cele mai importante cinci depozite din România. Compania este membră a Grupului Romgaz și are un rol esențial în asigurarea stabilității și continuității alimentării cu gaze naturale, în special în perioadele de consum maxim.