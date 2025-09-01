Grecia, destinaţia preferată a bulgarilor în luna iulie, urmată de Turcia. România, pe locul al treilea

Peste un sfert de milion de bulgari au ales Grecia ca destinaţie de vacanţă în lun iulie, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, citate de Novinite. Pe locul al doilea în topul prefrenţelor turiştilor bulgari în luna iulie se află Turcia, urmată de România, cu peste 90.000 de vizitatori bulgari..

În luna iulie, aproape 262.000 de bulgari au ales Grecia ca destinaţie de vacanţă, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Turcia şi-a păstrat poziţia de a doua cea mai populară destinaţie, atrăgând peste 253.000 de vizitatori bulgari.

Statisticile arată că, pentru ambele destinaţii,majoritatea călătoriilor au avut un scop recreativ – în principal vacanţe şi excursii – în timp ce un număr semnificativ mai mic de deplasări au fost în interes de afaceri sau din alte motive personale.

Dincolo de cele două destinaţii de top, mai multe alte ţări au atras un număr considerabil de călători bulgari. România s-a clasat pe locul al treilea, cu 91.700 de vizitatori, urmată de Germania, cu 56.700, şi de Serbia, cu 54.300. Italia a atras 38.400 de bulgari, în timp ce Franţa a primit 34.800..

Datele mai arată că Republica Macedonia de Nord a fost vizitată de 33.200 de bulgari în iulie, Spania de 31.500, iar Austria de 28.800.