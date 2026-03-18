Grecia: Salariul minim va depăși 880 euro de la 1 aprilie

Grecia va majora, de la 1 aprilie, salariul minim la peste 880 euro, a anunțat adjunctul ministrului Muncii, Kostas Karagkounis, informează publicația To Vima.

Acesta a explicat că cifra exactă va fi propusă la reuniunea guvernamentală din 24 martie de către ministrului Muncii, Niki Kerameus.

Karagkounis nu a dat publicității suma dar a confirmat că va fi ‘peste 880 euro’, și a reiterat obiectivul Guvernului de la Atena de a ajunge la un salariu minim de 950 euro până în 2027.

Creșterea vine pe fondul îmbunătățirii semnificative a situației de pe piața muncii. Rata șomajului în Grecia a scăzut în ultimii ani de la aproximativ 18% la aproximativ 7%, o decizie care, susține Karagkounis, este direct legată de decizia de a debloca sporul de vechime, care fusese suspendat în timpul anilor de criză.

Pentru a atenua povara asupra companiilor, Guvernul a scăzut cheltuielilor indirecte cu forța de muncă, reducând contribuțiile de asigurări sociale cu 5,9 puncte procentuale.

Karagkounis a atras atenția că fiecare reducere cu jumătate de punct procentual a contribuțiilor costă bugetul de stat aproximativ 300 milioane de euro. El a adăugat că în prezent salariul mediu în Grecia este de aproximativ 1.520 euro, opt din zece angajați lucrând cu normă întreagă.