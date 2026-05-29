Ministerul Finanțelor a verificat anul trecut peste 14.000 de firme pentru combaterea publicității înșelătoare

Ministerul Finanțelor a verificat anul trecut peste 14.000 de de societăți comerciale pentru identificarea și sancționarea practicilor de publicitate înșelătoare și a comportamentelor comerciale care pot afecta concurența loială în domenii cu impact direct asupra consumatorilor.

Potrivit unui comunicat al instituției, transmis joi AGERPRES, verificările au vizat în special modul în care firmele își promovează produsele și serviciile, inclusiv în mediul online și pe rețelele sociale, prin bannere, pliante sau alte materiale promoționale. Controalele au fost realizate de Direcția Generală Ajutor de Stat și structurile teritoriale specializate din cadrul Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice.

Astfel, au fost verificate domenii cu expunere ridicată la consumatori și risc de practici comerciale incorecte, precum comerțul online, transporturile și reparațiile auto, serviciile medicale și stomatologice, construcțiile și materiale de construcții, serviciile financiare și consultanță, activitățile de înfrumusețare și fitness, precum și piața suplimentelor alimentare și a produselor cosmetice.

Inspectorii au analizat dacă informațiile promovate de operatorii economici sunt ‘clare, corecte și complete’ și dacă acestea pot afecta consumatorii sau comercianții concurenți de pe aceeași piață. Au fost verificate inclusiv mesajele comerciale folosite pentru promovarea reducerilor, a beneficiilor produselor sau a caracteristicilor serviciilor oferite.

‘O piață corectă înseamnă reguli egale pentru toți: pentru consumatori, dar și pentru firmele care respectă legea. Publicitatea înșelătoare nu afectează doar cumpărătorul, ci și companiile corecte, care concurează onest. Rolul Ministerului Finanțelor este să sprijine un mediu economic transparent, predictibil și echitabil’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în comunicatul citat.

Acesta a precizat că, în 2026, acțiunile de control vor viza cu prioritate comerțul online, serviciile digitale și formele de publicitate cu risc ridicat pentru consumatori.

‘În urma verificărilor au fost identificate și sancționate practici precum afirmații comerciale care puteau induce în eroare consumatorii;

informații incomplete sau neclare privind prețul, compoziția ori beneficiile produselor; mesaje sau elemente vizuale care puteau crea confuzie privind originea sau caracteristicile produselor; reduceri sau avantaje comerciale prezentate fără respectarea condițiilor legale’, se mai arată în comunicat.

Instituția a anunțat că va continua acțiunile de informare pentru operatorii economici privind obligațiile legale în materie de publicitate și concurență loială.

În acest sens, MF a transmis materiale privind obligațiile legale în materie de publicitate și concurență loială și a publicat ‘Raportul anual 2025 privind implementarea legislației cu impact relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale’.

‘Obiectivul este dublu: protejarea consumatorilor și sprijinirea firmelor corecte, printr-un cadru mai clar și mai predictibil de aplicare a regulilor’, susțin reprezentanții ministerului.

În 2026, Ministerul Finanțelor va continua programul de verificare și monitorizare, cu accent pe comerț online, servicii digitale, transporturi, activități financiare și publicitate în mediul digital. De asemenea, va coopera cu instituțiile membre ale Consiliului Interinstituțional pentru combaterea concurenței neloiale, astfel încât ‘piața să funcționeze corect, iar consumatorii să fie protejați împotriva practicilor comerciale înșelătoare’.