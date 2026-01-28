Grupul chinez Anta Sports va plăti 1,5 miliarde de euro pentru o participație de 29% în Puma

Grupul chinez Anta Sports a anunțat marți că a ajuns la un acord cu Groupe Artémis, compania de investiții a familiei franceze Pinault, pentru achiziționarea unei participații de 29,06% în Puma, devenind cel mai mare acționar al firmei germane de echipamente sportive, transmit DPA și Reuters.

Anta Sports Group a precizat că participația este evaluată la 1,5 miliarde de euro (1,78 miliarde de dolari) în numerar.

Tranzacția ar urma să sprijine Puma în vederea majorării vânzărilor sale în China, o piață importantă, în condițiile în care Anta își extinde achizițiile. În plus, tranzacția va ajuta Anta să devină o afacere globală.

Compania listată la Bursa de la Hong Kong va plăti 35 euro pe acțiune în numerar, o primă de 62% față de valoarea titlurilor Puma, de 21,63 euro, la închiderea ședinței bursiere de luni, când au înregistrat un avans de aproape 17%. Marți, acțiunile Anta au urcat cu 1,3%, după ce dimineață înregistraseră o expansiune de 3,4%.

Tranzacția ar urma să se finalizeze până la finalul acestui an, în funcție de obținerea aprobărilor autorităților de reglementare.

De asemenea, Anta Sports a indicat că va evalua cu atenție oportunitățile pentru a spori parteneriatul cu Groupe Artémis, dar a dat asigurări că, deocamdată, nu intenționează să facă o ofertă pentru a prelua Puma.

Puma, care are sediul în sudul Germaniei, a anunțat în octombrie că va renunța la aproximativ 900 de angajați din sectorul administrativ, până la finalul lui 2026, pe fondul rezultatelor financiare dezamăgitoare.

Tranzacția ar urma să sprijine performanțele Puma, afectată de concurența din partea unor noi mărci, cum ar fi New Balance și Hoka, și după ce a pierdut teren în fața rivalelor Nike și Adidas. Anta deține Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport și Mai Active. Este de asemenea cel mai mare acționar al Amer Sports, care include Salomon, Wilson, Peak Performance și Atomic.