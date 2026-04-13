GSK vede potenţial de ”blockbuster” pentru un nou tratament oncologic ţintit

Compania farmaceutică britanică GSK consideră că medicamentul experimental Mo-rez, destinat tratării unor forme dificile de cancer, are potenţialul de a deveni ”un blockbuster”, după ce datele preliminare au arătat că terapia poate reduce dimensiunea tumorilor la pacienţi cu cancere avansate greu de tratat, transmite Reuters.

”Acesta este unul dintre activele noastre prioritare în acest moment”, a declarat Hesham Abdullah, directorul departamentului de cercetare oncologică al GSK, într-o discuţie cu jurnaliştii despre rezultatele preliminare prezentate duminică la o conferinţă medicală din Puerto Rico.

”Credem că ar putea deveni un blockbuster? Da, absolut”, a spus Abdullah.

Rezultatele iniţiale au evaluat proporţia pacienţilor la care s-a înregistrat o reducere semnificativă a dimensiunii tumorilor, definită ca o scădere de cel puţin 30%.

În cazul cancerului ovarian rezistent la tratamentele cu platină, 62% dintre pacienţi au atins acest prag, iar în cazul cancerului endometrial procentul a fost de 67%.

Datele oferă un impuls diviziei de oncologie a GSK, aflată în expansiune rapidă. Directorul general Luke Miels, care a preluat funcţia în ianuarie, a declarat anterior că compania va accelera dezvoltarea noilor medicamente, iar Abdullah a spus că această schimbare se reflectă deja în ritmul dezvoltării produselor.

”Cred că acest lucru se vede în viteza cu care avansăm şi în nivelul de convingere pe care îl avem în programele noastre”, a adăugat el.

GSK testează în prezent Mo-rez în două studii clinice de fază avansată pentru cancer ovarian şi endometrial şi intenţionează să înceapă încă trei studii în lunile următoare.

Medicamentul Mo-rez este un conjugat anticorp-medicament (ADC) care ţinteşte proteina B7H4, prezentă pe celulele cancerelor ginecologice, dar aproape absentă din ţesuturile sănătoase. Piaţa globală pentru tratamentele de tip ADC este estimată să ajungă la 31 de miliarde de dolari până în 2030.

GSK a obţinut licenţa pentru acest medicament în 2023 de la compania chineză Hansoh Pharma.