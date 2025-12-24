Guvernul a adoptat ”Ordonanţa-trenuleţ”. Se reduce impozitul pe cifra de afaceri şi se introduce o cotă unică pentru micro-întreprinderi

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a anunţat, marţi seară, adoptarea aşa-numitei ”Ordonanţe-trenuleţ”, adoptată de obicei de Guverne la finalul fiecărui an.

”Ordonanţa a avut câteva capitole pe care aş vrea să să le trec în revistă. În primul rând este vorba despre măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, de măsuri de relansare economică, stimulare a investiţiilor private şi simplificări pentru contribuabili”, a anunţat ministrul Finanţelor.

De asemenea, este vorba despre măsuri pentru persoanele vulnerabile, dar şi pentru autorităţile publice şi măsuri necesare până la aprobarea bugetului pentru 2026.

”În privinţa măsurilor de reducere a cheltuielor bugetare, notabile sunt reducerea subvenţiei pentru partidele politice şi a sumelor acordate pentru minorităţi, amânarea aplicării unor măsuri care ar fi generat creşteri suplimentare de cheltuieli bugetare în domeniile de asistenţă socială, se modifică mecanisme de indexare pentru a asigura sustenabilitatea bugetară, actualizări prudente ale unor categorii de drepturi şi servicii şi, bineînţeles, se introduc reguli mai stricte de control al cheltuielilor şi de responsabilitate financiară la nivelul întreprinderilor publice”, a precizat ministrul Finanţelor.

Potrivit acestuia, de asemenea, ordonanţa vizează măsuri de relansare economică şi stimularea investiţiilor.

”Cea mai importantă măsură pe care această ordonanţi o conţine este cea de reducere a impozitului pe cifra de afaceri, de la 1% cât eram prezent, la 0,5% pentru anul 2026, urmată de eliminarea acestui impozit din 2027 şi înlocuirea lui cu impozitul pe afiliaţi, impozit pe cheltuieli sensibile ale companiilor, astfel încât acest impozit să nu mai frâneze dezvoltarea, să nu mai făneze investiţiile de care o să avem foarte mare nevoie pentru relansarea economică în 2026, ci să le stimuleze”, a declarant Nazare.

Ministrul Finanţelor a precizat, de asemenea, că se instituie o cotă unică de 1% pentru micro-întreprinderi.

”Nu vor mai plăti 3%, vor plăti 1% toate micro-înteprinderile sub 100.000 de euro. Este o măsură care ajută foarte mult antreprenorii, mici antreprenori, care au nevoie de lichidităţi sau care au nevolie de resurse pentru dezvoltare în 2026. Este, de asemenea, o măsură de simplificare foarte importantă, pentru că în 2026 ar fi operat două cote pentru micro-întreprinderi. Era şi foarte greu de operat, până la 60.000 de euro şi între 60.000 de euro şi 100.000 de euro şi cred că această măsură este binevenită în zona de micro-înterprinderi ca să avem o proporţie corectă potrivită între măsurile care îi privesc mari companii şi măsurilor care în privesc pe antreprenori sau micii antreprenorii”, a adăugat Nazare.

Potrivit acestuia se elimină, din 2027, taxa pe construcţii, denumită şi taxă de stâlp.

”O măsură foarte importantă pentru că face parte din categoria de eliminare a frânelor în calea investiţiilor şi toate aceste impozite, tipuri de impozite nu făceau altceva decât să frâneze dezvoltarea şi investiţiile”, a adăugat ministrul Finanţelor.

Acesta anunţă şi măsuri care privesc consolidarea digitalizării prin extinderea şi clarificarea anumitor prevederi din e-factura.

”Am clarificat modul în care se vor face deconturile de TVA şi deconturilor precompletate, chestiuni foarte importante pe care le-am făcut într-o strânsă consultare cu mediul de business (…) Toate aceste măsuri sunt importante şi sunt un preambul înainte de adoptarea bugetului din 2026”, a mai afirmat ministrul Nazare.

În plus, acesta anunţă măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.

”Vorbim de o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil care se prelungeşte în 2026. Ordonanţa a fost adoptată în cursul acestui an, se va prelungi şi pentru anul viitor. De asemenea, am instituit reguli pentru continuarea programului Masă Sănătoasă până la aprobarea bugetului pe 2026. De asemenea, avem măsuri de sprijin pentru autorităţile publice locale”, a afirmat ministrul, precizând că se referă la împrumuturi din Trezorerie pentru proiectele din PNRR.

În plus, ministrul a afirmat că OUG a creat posibilitatea pentru autorităţile locale să funcţioneze până la aprobarea bugetului pe 2026.

”E foarte important de spus că a fost o muncă deosebită pentru elaborarea acestei ordonanţe. Aş vrea să le mulţumesc tuturor colegilor din celelalte ministere care alături de noi au muncit la elaborarea ei. Din punctul meu de vedere e o ordonanţă care aduce şi veşti bune, în special veşti bune pentru 2026, un an la care privim cu mult mai multă încredere, având în vedere datele economice la zi pe care le avem astăzi şi evoluţiei execuţieii bugetare”, a mai afirmat ministrul Finanţelor.