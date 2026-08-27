Guvernul a aprobat repartizarea sumei alocate în cadrul SAFE; MApN primește 9,7 miliarde euro

Guvernul a aprobat joi o hotărâre pentru repartizarea fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului ‘Acțiunea pentru securitatea Europei’ (SAFE).

Fondurile, care totalizează peste 16,6 miliarde de euro, sunt alocate instituțiilor care urmează să implementeze proiectele cuprinse în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, se arată într-un comunicat transmis de Executiv.

Astfel, Ministerul Apărării Naționale primește o alocare de circa 9,7 miliarde euro, Ministerul Afacerilor Interne – peste 2,1 miliarde euro, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – 4,2 miliarde euro, Serviciul Român de Informații – circa 501 milioane euro, Serviciul de Telecomunicații Speciale – peste 38,5 milioane euro, Serviciul de Protecție și Pază – peste 68,1 milioane euro, Serviciul de Informații Externe – circa 32,3 milioane euro, iar Administrația Națională a Penitenciarelor – 33,2 milioane euro.

Repartizarea fondurilor s-a făcut în conformitate cu Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, iar utilizarea sumelor se va face exclusiv pentru realizarea proiectelor sau achizițiilor propuse, reiese din comunicat.

Planul include 35 de proiecte, din care 75% vizează achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă și 25% – infrastructura de transport rutier de interes național.

România a primit miercuri prima plată, în valoare de 2,5 miliarde de euro, în cadrul Instrumentului de apărare ”Acțiunea de Securitate pentru Europa” (SAFE), reprezentând 15% din alocarea sa totală de 16,7 miliarde de euro, după cum a precizat Comisia Europeană.