Acord-cadru între Digi Romania și SRI, pentru dezvoltarea unui centru de date și a unei platforme de evaluare a modelelor de AI

Digi Romania și Serviciul Român de Informații au semnat un acord-cadru, în valoare de 196 milioane euro, pentru dezvoltarea unui centru de date și a unei platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM specializate în domeniul securității cibernetice, derulat prin programul SAFE /Readiness 2030, informează Digi printr-un comunicat transmis miercuri Bursei de Valori București.

‘Societatea informează piața că Digi Romania S.A., filiala din România a Societății, a semnat cu Serviciul Român de Informații un acord-cadru pentru dezvoltarea unui centru de date și a unei platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM specializate în domeniul securității cibernetice, derulat prin programul SAFE /Readiness 2030’, se menționează în raport.

Acordul-cadru are o valoare de până la 196 milioane de euro, include atât componente hardware, cât și software și va fi implementat etapizat pe parcursul unei perioade de patru ani, precizează sursa citată.

Guvernul a anunțat marți, printr-un comunicat că implementarea Planului național SAFE continuă conform ‘etapelor asumate’, iar alocarea de 16,68 miliarde euro rămâne disponibilă integral.

Potrivit comunicatului, în acord cu Regulamentul (UE) 2025/1.106, statele membre au putut semna într-o primă etapă contracte de achiziție singulare (fără cooperare cu alt stat membru) până la data de 30 mai, urmând ca într-o etapă ulterioară achizițiile să fie realizate în cooperare cu alt stat membru/SEE-AELS sau cu Ucraina ori Republica Moldova.

Din totalul de 16,68 miliarde euro, România va folosi 4,2 miliarde euro pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor de autostradă A7 și A8.

Conform Guvernului, din restul de 12,48 miliarde destinate echipamentelor militare, au fost semnate în etapa achizițiilor singulare o serie de contracte, printre care și cel cu Digi.