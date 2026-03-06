Guvernul introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență pentru modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, care introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu sunt angajați și nu urmează studii (NEET) și se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată, și extinde sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile, a anunțat joi Ministerul Muncii.

‘Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forței de muncă în anumite zone și nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile’, se menționează în comunicat.

Principalele modificări vizează, printre altele, introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată – sprijin de 27.000 lei, acordat pe parcursul a 24 de luni, neimpozabil și condiționat de menținerea locului de muncă, astfel: 1.000 lei lunar în primele 12 luni și 1.250 lei lunar în următoarele 12 luni.

Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile, precizează sursa citată.

Printre modificări se mai află creșterea pragului de vârstă pentru șomeri de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani.

De asemenea, actul normativ extinde categoriile de beneficiari pentru care angajatorii pot primi subvenții pentru ocuparea locurilor de muncă, prin includerea mamelor cu cel puțin trei copii în întreținere și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate sau alte măsuri neprivative.

Printre alte modificări se numără includerea întreprinderilor sociale de inserție în categoria angajatorilor de inserție, clarificarea conceptului de ‘persoană care face parte dintr-un grup vulnerabil’, în corelație cu Legea 219/2015 privind economia socială, precum și instituirea posibilității de furnizare online a serviciilor de mediere, consiliere și formare profesională.

Totodată, actul normativ simplifică procedura de evidență a șomerilor prin eliminarea obligației reînnoirii periodice a cererilor și consolidează disciplina financiară, prin reglementarea recuperării sumelor încasate necuvenit și eficientizarea mecanismelor de reîntregire a bugetului asigurărilor pentru șomaj.

‘Astăzi avem o veste foarte bună de la Ministerul Muncii! Vom putea susține financiar locurile de muncă pentru tineri! Pentru că o țară are un viitor mai sigur atunci când tinerii au șansa de a munci și de a-și construi viața acasă. De aceea, am introdus în legislație prima de stabilitate: un sprijin de până la 27.000 de lei, acordat pe parcursul a doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată și își păstrează locul de muncă. Sprijinul este acordat lunar: 1.000 de lei în primele 12 luni și 1.250 de lei în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile. Este o măsură simplă, dar importantă. Pentru că atunci când un tânăr își găsește locul în muncă, își găsește și locul în societate’, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre – Florin Manole, citat în comunicat.

Prin această ordonanță, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale urmărește integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor aflate în dificultate, sprijinirea angajatorilor și consolidarea coeziunii sociale, în acord cu obiectivele naționale și europene privind ocuparea și incluziunea socială.