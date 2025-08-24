Guvernul SUA preia 10% din Intel, după o investiţie de 8,9 miliarde de dolari

Guvernul Statelor Unite a achiziţionat o participaţie de 10% în compania Intel, în cadrul unei investiţii de 8,9 miliarde de dolari, marcând o schimbare majoră în politica industrială americană, transmite CNBC.

Tranzacţia a fost realizată prin cumpărarea a 433,3 milioane de acţiuni la preţul de 20,47 dolari pe acţiune, sub valoarea de piaţă actuală, ceea ce ridică participaţia la aproximativ 11 miliarde de dolari.

Din totalul sumei, 5,7 miliarde de dolari provin din granturile acordate Intel prin CHIPS Act, iar restul de 3,2 miliarde din programe guvernamentale dedicate securizării producţiei de semiconductori.

Administraţia Trump a precizat că nu va solicita locuri în consiliul de administraţie şi nici drepturi de guvernanţă, însă păstrează un mandat de a cumpăra încă 5% din acţiuni dacă Intel îşi pierde controlul asupra afacerii sale de foundry.

Intel este singura companie americană capabilă să producă cipuri avansate pe teritoriul SUA, dar rămâne în urma rivalului TSMC din Taiwan.

În paralel, producătorul american a obţinut şi o investiţie de 2 miliarde de dolari din partea SoftBank, echivalentul a circa 2% din capitalul companiei.

Compania construieşte o reţea de fabrici în Ohio, proiect supranumit ”Silicon Heartland”, însă lansarea operaţiunilor a fost amânată pentru 2030, în funcţie de condiţiile pieţei. Preşedintele Trump a descris tranzacţia drept ”o mare afacere pentru America şi pentru Intel”.