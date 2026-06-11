SUA: Inflația a înregistrat în mai cel mai rapid ritm de creștere din ultimii trei ani

Majorarea prețului benzinei în mai a dus la cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii trei ani în SUA, o nouă problemă pentru Rezerva Federală americană și o posibilă dificultate politică pentru administrația Trump, în apropierea alegerilor de la mijlocul mandatului, transmite AP.

Departamentul Comerțului a informat miercuri că prețurile de consum au înregistrat o creștere de 4,2% în ritm anual în mai, a treia lună de creștere consecutivă, și după un avans de 3,8% luna precedentă. Este un nivel care depășește cu mult ținta Rezervei Federale a SUA (Fed) de 2%. Inflația de bază a înregistrat o expansiune de 2,9% în mai, după un avans de 2,8% luna precedentă.

De la o lună la alta, prețurile au crescut cu 0,5% în mai, după un avans de 0,6% luna precedentă și 0,9% în martie. Inflația de bază a înregistrat o expansiune de 0,2% în mai, după un avans de 0,4% luna precedentă.

Inflația în SUA s-a redus înainte ca președintele Donald Trump să impună taxe vamale, în aprilie 2025, care au majorat costurilor multor mărfuri. De atunci prețurile au crescut, iar războiul din Iran a făcut petrolul și benzina mai scumpe, astfel încât accesibilitatea a devenit o problemă politică cheie.

Prețurile la pompă au crescut, în medie, de la aproximativ 4,04 dolari la mijlocul lui aprilie, la 4,49 la mijlocul lui mai, conform datelor Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei.

Datele sporesc așteptările că Rezerva Federală a SUA (Fed) nu va decide reducerea dobânzii de referință pe parcursul anului viitor.