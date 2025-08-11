Helleniq Renewables România a achiziționat două proiecte de energie regenerabilă la scară largă în România, semnalând astfel angajamentul strategic al companiei față de piața energetică a țării.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis luni AGERPRES, Helleniq Renewables România a achiziționat de la dezvoltatori locali consacrați un proiect eolian RTB de 96 MW în județul Galați, a cărui construcție va începe în curând și punerea în funcțiune este așteptată în 2027, precum și un parc eolian de 186 MW cu un proiect hibrid BESS Ready-to-Build (RTB) de 186 MW/186 MWh în județul Vaslui.

‘Prezența tot mai mare a Helleniq Energy în țară demonstrează încrederea puternică a companiei în piața românească și reflectă ambiția sa de a juca un rol activ în tranziția energetică a României, aducând expertiză internațională, inovație tehnologică și creare de valoare pe termen lung în economia locală’, se arată în comunicat.

Aceste noi investiții consolidează și mai mult prezența companiei pe piața energiei regenerabile și a surselor regenerabile de energie (RES) din România, adăugându-se la un portofoliu existent care include 211 MW de proiecte fotovoltaice în construcție și o serie substanțială de proiecte în curs de dezvoltare.

‘Aceste achiziții reprezintă un pas major în îndeplinirea angajamentului nostru pe termen lung față de piața românească. Prin adăugarea a două noi investiții cu impact ridicat în portofoliul nostru, aducem nu doar capital, ci și know-how, inovație și perspectivă pe termen lung. România oferă fundamente solide pentru dezvoltarea energiei curate și așteptăm cu nerăbdare să contribuim semnificativ la tranziția energetică și la progresul economic al țării’, a declarat directorul Helleniq Renewables România, Mihai Darie.

Noile achiziții din România fac parte dintr-un portofoliu mai amplu de dezvoltare a energiei din surse regenerabile, de 6 GW, care include și Grecia, Cipru, Republica Macedonia de Nord și Bulgaria și este aliniat cu obiectivul Helleniq Energy de a atinge o capacitate instalată de 2 GW până în 2030.

Helleniq Renewables România va continua să exploreze activ oportunități de investiții suplimentare în țară, consolidându-și rolul de partener de încredere în dezvoltarea durabilă a României.

Helleniq Energy este una dintre principalele companii integrate de energie din Europa de Sud-Est. Înființată sub numele de Hellenic Petroleum în 1998, cu o istorie care datează de la prima rafinărie din Grecia în 1958, Helleniq Energy a crescut până a devenit cea mai mare companie din Grecia și una dintre cele mai mari din Europa de Sud-Est, după veniturile anuale.

Helleniq Energy este activă în producția, furnizarea și comercializarea tuturor tipurilor de energie, cu un accent tot mai mare pe energia curată și sursele regenerabile, vizând atingerea unui nivel net zero până în 2050. Portofoliul său include rafinarea, furnizarea și comercializarea de produse petroliere și petrochimice, explorarea și producția de hidrocarburi, precum și comercializarea combustibililor, în timp ce se dezvoltă rapid în domeniul energiei regenerabile.

Mai mult, Helleniq Energy dezvoltă o unitate strategică de afaceri integrată Green Utility, în urma achiziției în proporție de 100% a Elpedison, o companie greacă de generare și furnizare de energie și gaze. Această nouă afacere va produce și furniza energie – în principal din surse regenerabile – direct pe piață, respectând angajamentul Grupului față de o tranziție energetică justă, accesibilă și sigură.

Cu sediul central în Atena, Grecia, Helleniq Energy este listată la Bursa de la Atena, cu o listare secundară la Bursa de Valori din Londra prin intermediul Certificatelor Globale de Depozit (GDR).