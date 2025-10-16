Horse, divizia de motoare a Renault-Geely, trece la o viteză superioară pe fondul încetinirii tranziției la automobilele electrice

În 2022, când producătorul auto francez Renault și compania chineză Geely și-au separat operațiunile legate de motoarele cu ardere internă într-o societate mixtă denumită Horse, proiectul părea o notă de subsol la o tehnologie învechită, acum însă Horse Powertrain are o nouă viață, informează Reuters.

Horse, în care a fost integrată și Uzina Mecanică Dacia, își propune să devină cel mai mare producător de motoare din lume până în 2035, pariind că producătorii auto tradiționali care se orientează către vehiculele electrice vor avea în continuare nevoie de furnizori care să le producă motoare cu ardere internă, pe măsură ce tranziția energetică are probleme.

Președintele american Donald Trump renunță la politicile favorabile vehiculelor electrice, producătorii auto europeni fac lobby împotriva interdicției UE privind încetarea comercializării de noi mașini pe combustibili fosili din 2035, iar vânzările de vehicule electrice avansează lent pe piețele emergente.

Prezentându-se ca un punct de contact unic pentru producătorii auto, producând de toate, de la motoare hibride până la motoare mici cu ardere internă care extind autonomia vehiculelor electrice plug-in, Horse vizează venituri anuale de 15 miliarde de euro până în 2029, în creștere cu 80% față de 2024, potrivit unei analize Reuters.

‘Producătorii auto nu pot face totul. Trebuie să-i ajutăm’, a declarat directorul general de la Horse, Matias Giannini.

Scepticii spun că atunci când tranziția către vehiculele electrice va ajunge la un punct de cotitură, schimbarea va veni rapid – un risc pe termen lung. ‘A paria mult pe tehnologia motoarelor tradiționale acum este ca și cum Kodak ar susține filmul în era digitală. Ar putea funcționa o vreme, dar timpul nu stă pe loc’, a declarat Ginny Buckley, directorul general al site-ului web de consultanță și cumpărare de vehicule electrice Electrifying.com.

Cifrele de dinainte de finalizarea joint-venture-ului Horse la sfârșitul anului 2024 nu sunt disponibile, dar o analiză Reuters a constatat că unitățile separate au avut vânzări combinate de 8,3 miliarde de euro anul trecut.

Giannini spune că Horse este în prezent al treilea producător de motoare din lume, cu 17 fabrici de motoare și transmisii conduse anterior de Renault, Geely Holding și Volvo Cars, o unitate Geely, inclusiv opt în China.

Oportunitatea oferită de Horse reflectă dinamica schimbată din sectorul auto global. Producătorii auto, printre care Porsche, Ferrari, Stellantis și Ford, au încetinit trecerea la vehiculele electrice, chiar dacă firmele low-cost sunt în plină expansiune în China, ceea ce înseamnă că mașinile pe combustibili fosili vor continua să se vândă până în anii 2040.

Matias Giannini se așteaptă ca 50% dintre mașinile noi să fie vehicule electrice în 2040. Alții prevăd mai multe. Dar chiar și atunci, zeci de milioane de mașini hibride noi vor avea nevoie în continuare de motoare. ‘Lăsați producătorii auto să se concentreze pe tranziția lor către vehicule electrice… în timp ce noi îi sprijinim cu motoare și transmisii hibride extrem de eficiente’, a spus Giannini.

Renault se așteaptă să economisească 2 miliarde de euro în dezvoltarea motoarelor până în 2030 prin externalizarea către Horse, iar Giannini oferă aceste economii noilor clienți.

Horse produce în prezent peste opt milioane de motoare și transmisii anual pentru peste 15 producători auto, inclusiv Renault, Dacia, Volvo Cars, Nissan, Mitsubishi și Mercedes-Benz.

Potrivit unei surse apropiate situației, Horse derulează aproximativ 100 de proiecte pe toate produsele și piețele sale – de la mașini la bărci, echipamente de construcții și drone.

Geely și Renault dețin fiecare câte 45% din Horse. Producătorul de petrol Saudi Aramco deține restul de 10%.

Phil Dunne, director general la firma de consultanță Grant Thornton Stax, a declarat că Horse nu ar funcționa pentru producători auto precum Ferrari, care au nevoie de propriile motoare specializate. ‘Dar pentru soluții mainstream, este ideal’, estimează Phil Dunne.

Horse pariază pe noi tehnologii, inclusiv hibride plug-in (PHEV). De asemenea, a lansat un motor cu combustie de dimensiunea unei valize pentru vehicule electrice cu autonomie extinsă (EREV) – care utilizează un motor mic pentru a crește autonomia unui vehicul electric.

Cu toate acestea, Lucien Mathieu, director la ONG-ul european de mediu Transport & Environment, a declarat că accentul ar trebui pus pe accelerarea trecerii la vehicule electrice. ‘Ar fi nesăbuit… să îmbrățișăm Horse, deoarece asta ar însemna să continuăm să pariem pe tehnologii învechite în timp ce lumea trece la vehicule electrice’, a spus Mathieu.