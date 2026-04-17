Renault vrea să controleze 5% din piața din India în 2030

Producătorul auto francez Renault va avea șapte modele în India până în 2030, inclusiv vehicule electrice cu baterii, pe măsură ce își intensifică strategia de produs pe a treia cea mai mare piață auto din lume, a declarat joi directorul general Francois Provost, transmite Reuters.

De asemenea, grupul francez vrea ca India să se claseze printre primele trei piețe globale ale Renault în 2030 și își propune să controleze o cotă de aproximativ 5% din piața din India până la sfârșitul deceniului, a declarat Provost la un eveniment organizat la Chennai, sudul Indiei.

Renault, producător auto care nu este prezent în SUA și China, își dublează eforturile care vizează India, o piață care se așteaptă să joace un rol cheie în dezvoltarea de noi modele și creșterea vânzărilor la nivel global ale producătorului auto francez.

‘Ambiția noastră merge dincolo de ‘India pentru India’ în ceea ce privește creșterea și strategia de produs’, a spus Provost, adăugând că firma vede în țara asiatică ‘un centru tehnologic, un centru de export și un atu strategic la scară globală’.

Producătorul auto francez se așteaptă ca vehiculele electrice să reprezinte aproximativ jumătate din vânzările sale în India în 2030 și intenționează să introducă mașini cu motoare hibride, electrice și pe gaz natural comprimat.

De asemenea, Renault va introduce mașini mici, cu o lungime mai mică de patru metri, ca parte a expansiunii sale pe segmentul entry-level, a declarat Provost.

Șeful Renault a adăugat că India devine o sursă importantă de inginerie și inovație la nivel global pentru Renault și că firma își propune să genereze exporturi în valoare de aproximativ două miliarde de euro din această țară în 2030.

Producătorii auto globali, inclusiv Toyota din Japonia, Suzuki și SAIC Motor din China, își extind din ce în ce mai mult investițiile în India, mizând pe creșterea cererii interne și pe rolul său tot mai mare al țării de centru pentru producția și ingineria auto. A