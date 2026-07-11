IEA înrăutățește previziunile privind producția de petrol a Rusiei

Producția de petrol a Rusiei va scădea cu aproximativ 3% anul acesta, la 8,9 milioane barili pe zi (bpd), în urma atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice, se arată într-un raport al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) publicat vineri, transmit Reuters.

Părți din Rusia se confruntă cu o penurie de combustibili, după ce Kievul și-a intensificat în ultimele luni campania de lovituri aeriene în Rusia și în regiunile din Ucraina sub control rusesc, pe care le descrie drept represalii la bombardamentele Moscovei, soldate aproape zilnic cu victime de la începutul ofensivei ruse la scară largă din februarie 2022.

Ucraina vizează în special infrastructura energetică rusească pentru a întrerupe fluxul de hidrocarburi care permite Kremlinului să își finanțeze efortul de război.

Rusia este al treilea mare producător global de petrol.

‘Continuarea atacurilor asupra rafinăriilor, facilităților de stocare și a infrastructurii de transport stau la baza înrăutățirii previziunilor privind producția, în consecință am revizuit în scădere prognoza privind livrările rusești anul acesta și anul viitor, cu 85.000 bpd și, respectiv, cu 150.000 bpd, la o medie de 8,8 milioane barili pe zi în perioada estimată,’, a informat organizația cu sediul la Paris.

De asemenea, în urma atacurilor Rusia a interzis miercuri exporturile de motorină și începe în iulie importul de combustibil, ca parte a măsurilor de a rezolva problemele extinse în aprovizionarea cu benzină și motorină, a anunțat vicepremierul rus Alexander Novak.

‘Astăzi a fost introdusă o interdicție a exporturilor de motorină și aceasta va face posibilă majorarea aprovizionării pieței interne’, a declarat oficialul. Aceasta a admis că situația combustibilului rămâne complexă și a recunoscut că ‘e clar că actuala situație la benzinării provoacă îngrijorări în rândul opiniei publice’.

Interdicția, care include producătorii de combustibil, va fi în vigoare până în 31 iulie, a informat Guvernul.

IEA se așteaptă ca producția de petrol a Rusiei să ajungă la 8,9 milioane bpd în 2026 și la 8,8 milioane bpd în 2027, în scădere de la 9,2 milioane bpd în 2025.

În iunie, producția de țiței a Rusiei a crescut cu 120.000 bpd față de mai, la 8,86 milioane bpd, a informat agenția.

Rusia nu mai publică din aprilie 2023 datele privind producția sa de petrol.

IEA estimează că exporturile totale de țiței al Rusiei în iunie s-au situat la 5,8 milioane bpd, în creștere cu 620.000 bpd față de mai, în timp ce exporturile de produse petroliere au scăzut cu 230.000 bpd, la 1,91 milioane bpd.

Agenția Internațională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenția a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.