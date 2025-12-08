Începutul anului 2026 va aduce o scădere a dobânzilor creditelor ipotecare din România, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi din acest moment, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro şi compania de consultanţă financiară SVN Romania | Credit & Financial Solutions. Potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR), în primele zece luni au fost acordate finanţări ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro, în creştere cu 26% faţă de primele zece luni din 2024. Numărul caselor şi apartamentelor vândute la nivel naţional în primele zece luni din 2025 a fost cu 2,7% mai mic comparativ cu rezultatul înregistrat în primele zece luni din 2024.

”Începutul anului 2026 va aduce o scădere a dobânzilor creditelor ipotecare din România, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi din acest moment, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile, ca urmare a scăderii indicatorului de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC)”, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro şi compania de consultanţă financiară SVN Romania | Credit & Financial Solutions.

Astfel, IRCC va scădea la 5,67% în primul trimestru din 2026, o valoare similară cu cea înregistrată în debutul acestui an. Şi dobânzile fixe înregistrate pe segmentul ipotecar ar urma să scadă în primele luni ale anului viitor, până la o medie de 5,55% potrivit estimărilor SVN Credit Romania, de la nivel de aproximativ 5,70% înregistrat în ultimul trimestru din acest an.

Valoarea de 5,55% estimată pentru dobânzile fixe ipotecare la începutul lui 2026 va fi a treia cea mai redusă înregistrată în patru ani, în timp ce dobânda medie variabilă, estimată la 8,17% şi compusă din IRCC plus o marjă fixă de 2,5%, va fi a patra cea mai scăzută valoare înregistrată de la începutul lui 2023 până în prezent.

Trimestrul al doilea al anului viitor ar putea să aducă o nouă reducere a dobânzilor, calculele SVN Credit Romania pe baza valorilor zilnice actuale ale IRCC indicând un nivel provizoriu de aproximativ 5,58% a indicatorului de referinţă – nivelul IRCC se stabileşte în funcţie de cotaţiile zilnice ale indicatorului de referinţă înregistrate în urmă cu două trimestre.

2025 s-a caracterizat printr-o stabilitate a dobânzilor ipotecare practicate în primele nouă luni ale anului, cele fixe fiind cuprinse în intervalul 5,45% – 5.70% pe întreaga durată a anului, în timp ce indicatorul IRCC a variat în intervalul 5,55% – 6,06% în ultimele luni ale anului.

”2025 va stabili noi recorduri pentru volumele anuale de credite ipotecare acordate în România, atât pentru creditele noi aprobate pentru achiziţia de locuinţe cât şi luând în calcul toate formele de refinanţări şi conversii. Iar 2026 se anunţă a fi un an cel puţin la fel de bun, în absenţa unor evenimente macroeconomice cu impact puternic negativ – pe termen scurt, cel mai important factor va fi evoluţia ratei inflaţiei, care va determina şi evoluţia dobânzilor creditelor”, a comentat Alexandru Radulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al Ipotecare.ro.

2025 se va încheia, cel mai probabil, cu un nou record de credite ipotecare acordate în România. Cele mai recente statistici publicate de către Banca Centrală arată ca în primele zece luni din acest an au fost acordate la nivel naţional credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro, în creştere cu 26% comparativ cu primele zece luni din 2024 – acest volum include însă şi refinanţările, conversiile, transferurile şi restructurările.

Numărul caselor şi apartamentelor vândute la nivel naţional în primele zece luni din 2025 a fost cu 2,7% mai mic comparativ cu rezultatul înregistrat în primele zece luni din 2024, în timp ce volumul de vânzări rezidenţiale din regiunea Bucureşti – Ilfov a scăzut în aceeaşi perioadă cu 5,7% faţă de primele zece luni din 2024.

Ipotecare.ro este un broker exclusiv online de credite. SVN Romania | Credit & Financial Solutions este unul dintre cei mai mari brokeri de credite ipotecare din România, cu aproximativ 1.600 de dosare de credite ipotecare intermediate în prima jumătate a anului 2025, în valoare de 125 de milioane de euro. Compania are patru birouri în Bucureşti şi 24 la nivel naţional.