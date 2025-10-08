Industria hotelieră din România, printre cele mai mari creșteri din UE, pe fondul scumpirilor

Industria ospitalității din România a înregistrat în primul semestru din 2025 o creștere cu 19% a cifrei de afaceri, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, după Grecia (35%) și Ungaria (22%), însă avansul a fost susținut în primul rând de scumpiri, nu de un număr mai mare de turiști, potrivit unei analize realizate de Colliers, remisă marți AGERPRES.

Majorarea tarifelor la cazare a dus la alinierea acestora cu piețe consacrate din regiunea CEE, precum Polonia sau Republica Cehă, chiar dacă numărul de nopți petrecute în hoteluri aproape a stagnat, cu un avans sub 4%, mai arată datele Eurostat. În paralel, România a atras doar 2,2 milioane de înnoptări ale turiștilor străini, față de 72 milioane în Polonia și 6,1 milioane în Ungaria, însă piața se pregătește pentru cel puțin 15 noi inaugurări hoteliere până în 2027.

Pe partea de performanță operațională, gradul de ocupare în România a crescut cu 4 puncte procentuale, ajungând la 65%, nivel aliniat cu media statelor din Europa Centrală și de Est, care au consemnat în prima jumătate a anului, potrivit datelor oferite de STR, cea mai mare creștere din Europa, alături de țările nordice. Pentru comparație, în vestul continentului avansul a fost de sub 2%, iar în Franța și Marea Britanie s-au înregistrat chiar scăderi, pe fondul lipsei unor evenimente majore în 2025, după ce anul trecut performanța hotelurilor a fost susținută de Champions League la Londra, turneul Eras în Marea Britanie și Irlanda, respectiv UEFA Euro 2024 în Germania, susțin analiștii imobiliari.

Totodată, tarifele medii zilnice (ADR) au crescut cu 8% în ultimul an, o evoluție comparabilă cu Polonia și Cehia, unde nivelurile se situează între 55 și 65 de euro.

În București, venitul pe cameră disponibilă a ajuns la 78 de euro, apropiat de cel din Varșovia și Praga, ce se situează în jurul valorii de 80 de euro, și la doar 10% distanță de Viena, ceea ce confirmă alinierea Capitalei la piețele regionale majore.

Analiștii Colliers atrag atenția că această creștere puternică a industriei ridică totuși semne de întrebare privind sustenabilitatea.

Potrivit consultanților, avansul a fost susținut în primul rând de scumpiri, nu de un număr mai mare de turiști, iar contextul economic – marcat de inflație și de noile taxe din 2025 – ar putea frâna consumul. Românii au reușit până acum să facă față cheltuielilor mai mari folosindu-se de rezervele acumulate în ultimii 15 ani, însă încrederea consumatorilor a scăzut vizibil în ultimele trimestre, atingând niveluri similare cu cele din recesiunea din 2009 – 2010.

‘Comparativ cu 2019, cifra de afaceri netă a tuturor operatorilor din zona ospitalității din România este cu peste 80% mai mare, un avans de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene, unde creșterea a fost de doar 34%, potrivit datelor Eurostat. Românii au continuat să călătorească și să accepte tarife tot mai ridicate, iar Bucureștiul a ajuns la prețuri pe cameră comparabile cu diverse capitale regionale, de la Viena la Varșovia și Praga. Această evoluție a susținut ca perioada 2023-2025 să fie una foarte bună pentru hotelieri, însă creșterea tarifelor în viitor nu se va putea baza doar pe inflație, ci pe diversificarea serviciilor, inovație și utilizarea tehnologiei AI. Eficientizarea costurilor, dar și păstrarea calității serviciilor hoteliere vor fi cheia în perioada următoare, care se anunță mai dificilă pentru industria ospitalității. Pentru a menține ritmul, România are nevoie să atragă mai mulți turiști străini și să ofere motive diverse de vizitare. Potențial există, însă succesul depinde de investiții și de o strategie pe termen lung’, a explicat Raluca Buciuc, director, Partner of Valuation360 și Advisory Services la Colliers.

România are încă un decalaj față de piețele vecine în ceea ce privește atragerea turiștilor străini. În ultimul deceniu, numărul nopților petrecute de vizitatorii internaționali a crescut cu doar 23%, în timp ce Polonia a avansat cu 44%, iar Ungaria cu 26%.

Diferența arată un potențial semnificativ pentru dezvoltarea turismului destinat vizitatorilor internaționali și pentru echilibrarea pieței, dominată în prezent de călătorii interne. În 2025, doar 22% din nopțile petrecute în hotelurile din România au aparținut turiștilor străini, a doua cea mai mică pondere din Uniunea Europeană.

Pentru a echilibra dezvoltarea și a reduce decalajul față de alte piețe, piața locală intră într-o nouă etapă de creștere. După ce în 2024 s-a inaugurat un singur hotel internațional major – Ramada by Wyndham în Otopeni, cu peste 110 camere, în perioada 2025 – 2027 sunt anunțate cel puțin 15 deschideri. Printre acestea se numără Corinthia Grand Hotel du Boulevard, care a inaugurat anul acesta un hotel de aproximativ 30 de camere, marcând intrarea brandului Corinthia pe piața locală.

De asemenea, Bucharest Unirii Square – Handwritten Collection by Accor a adaugat în primăvara acestui an 90 de camere pe piața bucureșteană și este primul hotel din această colecție în România.

Investițiile vin în contextul în care gradul de ocupare al hotelurilor din București este comparabil cu vârfurile înregistrate după 2000, iar prima jumătate a anului 2025 deja reprezintă cel mai bun prim semestru din ultimul deceniu, de când INS publică statistici la nivel de județe.

Colliers este unul dintre liderii globali în servicii de consultanță imobiliară și de management al investițiilor, cu venituri anuale de aproape 5 miliarde de dolari, o echipă de 24.000 de profesioniști și peste 100 de miliarde de dolari în active gestionate.