Inovație românească pentru economia viitorului: proiectele lui Paul Medinceanu pot reduce costurile industriei energetice. Tânărul inginer, inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Într-un moment în care tranziția energetică a devenit o prioritate globală, cercetarea aplicată joacă un rol esențial în eficiența și siguranța sistemelor de energie. Un exemplu vine din mediul universitar românesc: Paul Medinceanu, tânăr inginer specializat în microelectronică, a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, pentru două proiecte cu aplicabilitate directă în industrie.

Primul, un convertor DC-DC hibrid pentru aplicații auto, răspunde unei nevoi a economiei verzi: creșterea eficienței energetice la vehiculele hibride. Conform datelor BloombergNEF, piața globală a automobilelor electrice și hibride a depășit 15 milioane de unități în 2025, iar cererea de soluții pentru conversia eficientă a energiei a crescut cu peste 40% față de anul anterior.

Convertorul realizat de Paul Medinceanu utilizează tranzistoare bazate pe nitrură de galiu (GaN), tehnologie folosită și de mari companii precum Infineon, Texas Instruments sau GaN Systems. Acest material semiconductor permite reducerea pierderilor de energie și dimensiuni mai mici ale componentelor, ceea ce se traduce economic prin costuri reduse de producție, fiabilitate sporită și consum mai mic de resurse.

Într-un vehicul hibrid, diferența de eficiență de doar 5% în procesul de conversie poate aduce economii de energie semnificative la nivel industrial, în special în producția de flote auto. În plus, miniaturizarea componentelor electronice facilitează integrarea sistemelor în modele de dimensiuni mai mici, reducând costurile logistice.

Al doilea proiect, perifericul PWM open-source, are un impact diferit, dar la fel de relevant economic. Este vorba despre un circuit integrat digital real, fabricat prin platforma internațională Tiny Tapeout, care permite accesul cercetătorilor la producția de cipuri la costuri reduse.

În contextul în care piața globală a semiconductorilor depășește 500 de miliarde de dolari anual (potrivit Semiconductor Industry Association), astfel de inițiative open-source pot democratiza accesul la cercetare și inovație. Soluțiile dezvoltate de Paul oferă un exemplu de cum se poate reduce dependența de importuri și se poate stimula cercetarea locală în microelectronică.

Cele două proiecte pot contribui, indirect, la stabilitatea sistemelor energetice și la creșterea competitivității industriei românești. România se află într-o etapă de extindere accelerată a capacităților de energie regenerabilă, iar potrivit ANRE, numărul prosumatorilor a crescut de peste 12 ori în ultimii patru ani. Soluții precum cele propuse de Paul Medinceanu pot optimiza infrastructurile de conversie și pot reduce pierderile din rețelele electrice.

Includerea sa în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” confirmă importanța acestor cercetări aplicate. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține prin acest program tinerii care aduc inovații reale în economie, educație și tehnologie.

Cazul lui Paul Medinceanu arată că România poate trece de la stadiul de consumator la cel de inovator în domenii strategice, precum energia verde și microelectronica, contribuind la o economie mai sustenabilă și mai competitivă.