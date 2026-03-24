Alimentația campionilor – de la masă la performanță: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, partener educațional al Nutripedia Smart Parenting București 2026

Mulți părinți caută formula care îl ajută pe copil să ajungă departe. Îl duc la cursuri, îl înscriu la sport, îi organizează programul, îi caută profesorii potriviți și încearcă să nu rateze nimic din ce i-ar putea susține dezvoltarea. Numai că, de multe ori, lucrurile care cântăresc cel mai mult nu sunt cele spectaculoase. Sunt cele repetitive și aparent banale: masa luată împreună, ora de somn, ritmul activităților de zi cu zi, felul în care se vorbește despre mâncare, efort și disciplină.

La evenimentul Nutripedia Smart Parenting București 2026, organizat pe 28 martie la Teatrul Național din București, se vor discuta aceste aspecte privind educația copiilor. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României participă ca partener educațional. În contextul campaniei naționale „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de fundație, psihologul Gabriela Maalouf va vorbi despre educația pentru excelență și despre alimentația campionilor, într-o discuție adresată părinților.

O cercetare internațională care a vizat 17 studii și peste 182.000 de copii și adolescenți, arată că mesele luate împreună în familie de cel puțin trei ori pe săptămână se asociază cu mai puține probleme de greutate, mai puține alimente nesănătoase și mai puține comportamente alimentare dezordonate. Mai exact, copiii din familii care mănâncă împreună mai des au o probabilitate cu 24% mai mare să consume alimente sănătoase, o probabilitate cu 20% mai mică să consume frecvent alimente nesănătoase și un risc cu 35% mai mic de comportamente alimentare dezordonate.

Lucrurile nu se opresc aici. Un studiu publicat în zona pediatrică, pe aproape 4.800 de adolescenți, a arătat că frecvența meselor în familie se leagă invers de o serie de probleme pe care părinții le tem cel mai mult: consum de substanțe, note slabe, simptome depresive și alte comportamente de risc. Cu alte cuvinte, masa împreună nu ține doar de nutriție. Ține și de conectare, de ritm, de faptul că cineva observă când copilul nu mai e bine.

Pentru copiii mai mici, relația aceasta se vede la fel de clar. Un studiu recent pe copii de 1-5 ani a arătat că aceia care au mese în familie în fiecare zi au șanse mai bune să consume zilnic fructe. Iar Academia Americană de Pediatrie insistă pe aceeași idee simplă: copiii mici funcționează mai bine atunci când rutinele sunt previzibile și consecvente, iar mesele în familie, fără telefoane și fără televizor, fac parte din acest cadru.

Poate cel mai sugestiv este un alt studiu, făcut pe aproximativ 8.550 de copii de 4 ani. El a urmărit trei lucruri simple: masă de seară în familie, somn suficient și timp limitat la ecrane. Rezultatul a fost că prevalența obezității era de 14,3% la copiii care aveau toate cele trei rutine și de 24,5% la cei care nu aveau niciuna. Diferența spune mult despre felul în care infrastructura invizibilă a unei case ajunge să se vadă, mai târziu, în sănătatea copilului.

La Nutripedia 2026, vor fi prezente și mame ale copiilor din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. În jurul copiilor care fac performanță se vede de obicei rezultatul. Dar în spatele acestor rezultate care țin de performanță sau excelență, există familia și mesele la care cineva a stat lângă ei.

Pe 28 martie, la Nutripedia Smart Parenting București 2026, părinții vor înțelege că un campion nu se formează doar la antrenament, în sală sau la concurs. Se formează și acasă, în felul în care o familie își așază mesele, somnul, regulile, tonul cu care se comunică și prezența de zi cu zi.