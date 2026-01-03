INS: 17,4% dintre persoanele care au accesat internetul au interacționat cu autoritățile sau serviciile publice în scop personal

Un procent de 17,4% din totalul persoanelor care au accesat internetul în ultimele 12 luni au interacționat cu autoritățile sau serviciile publice în scop personal, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Dintre aceștia, 73,7% au accesat site-urile autorităților sau serviciilor publice pentru obținerea unor informații despre servicii, beneficii, drepturi, legi, program de funcționare etc., 46,2% au avut ca scop obținerea unor informații privind propria situație (informații despre propria sănătate, pensie etc.), iar 21% au avut ca scop obținerea de informații din baze de date sau registre publice (informații despre disponibilitatea cărților în bibliotecile publice, informații din registrele cadastrale, informații din registrele întreprinderilor).

Aceste activități online cu autoritățile sau serviciile publice au fost efectuate preponderent în mediul urban (21,3% în urban, față de 12,9% în rural).

În profil teritorial, nivelul de interes pentru interacțiunea online cu autoritățile sau serviciile publice a fost mai crescut în regiunile București-Ilfov (28%) și Vest (22,2%) și s-a manifestat mai scăzut în regiunile Sud-Vest Oltenia (13,7%), Sud-Muntenia (14,3%) și Nord-Est (14,4%).

Utilizatorii de internet care au accesat site-urile autorităților sau serviciilor publice în scopurile enumerate mai sus se întâlnesc mai frecvent printre persoanele cu vârste cuprinse între 35-54 ani (21%) și printre cei din grupa de vârstă 16-34 ani (20,7%). În rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 55-74 de ani ponderea a fost de 10%.

După nivelul de educație al utilizatorilor, interacțiunea online prin accesarea site-urilor autorităților sau serviciilor publice are ponderea cea mai mare în rândul persoanelor cu nivel superior de educație (43,2%), urmată de cea a persoanelor cu nivel mediu de educație (13,9%), și a înregistrat, în rândul persoanelor cu nivel scăzut de educație, ponderea cea mai mică (3,9%).

Din analiza după statutul ocupațional, salariații au utilizat în proporția cea mai mare site-urile web ale autorităților sau serviciilor publice (24,5%), urmați de elevi și studenți (17,0%).

Dintre persoanele în vârstă de 16-74 ani care au folosit internetul în ultimele 12 luni, 13% au descărcat sau au tipărit formulare oficiale de pe un site web sau o aplicație a autorităților publice sau a serviciilor publice în scop personal. Din analiza pe medii de rezidență, se observă că mediul urban se detașează net de mediul rural, între cele două existând un ecart de 6,1 puncte procentuale (15,8% în urban, față de 9,7% în rural).

Pe regiuni de dezvoltare, se observă că cele mai mari ponderi ale persoanelor care au descărcat sau au tipărit formulare oficiale de pe site-uri web sau aplicații ale autorităților ori serviciilor publice s-au înregistrat în regiunile București-Ilfov (24,0%) și Vest (17,3%), iar cele mai mici ponderi au fost în regiunile Sud-Vest Oltenia (9,1%) și Sud Muntenia (9,5%).

Dintre persoanele în vârstă de 16 – 74 ani care au folosit internetul în ultimele 12 luni, 14,6% au făcut programări sau rezervări prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a autorităților publice sau serviciilor publice (rezervarea unei cărți într-o bibliotecă publică, programarea la o instituție publică sau la un furnizor de servicii medicale de stat), în scop personal. Din analiza după statutul ocupațional, cele mai mari ponderi ale persoanelor care au făcut astfel de rezervări, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a autorităților

publice sau serviciilor publice, s-au înregistrat în rândul salariaților (20,7%), elevilor și studenților (13,9%) și în cel al lucrătorilor pe cont propriu (9,5%).

Pe regiuni de dezvoltare au efectuat mai multe rezervări de cărți în biblioteci publice, programări la instituții publice sau la furnizori de servicii medicale de stat etc., utilizând site-urile web sau aplicații ale autorităților publice sau serviciilor publice, persoanele din regiunile București-Ilfov (23,4%), Vest (18,3%) și Nord-Vest (17,5%), iar cele mai puține, persoanele din regiunea Sud-Vest Oltenia (9,3%).

Dintre persoanele în vârstă de 16-74 ani care au folosit internetul în ultimele 12 luni, 12,5% persoane au primit comunicări sau documente oficiale din partea autorităților publice prin intermediul contului propriu pe un site web sau pe o aplicație a autorităților sau serviciilor publice (notificarea amenzilor sau a facturilor, scrisori, notificare de chemare în judecată, acte judecătorești), dintre aceștia 50,4% au fost persoane cu nivel de educație mediu, 45,6% au avut nivel de educație superior și numai 4,0% au avut nivel de educație scăzut.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, se observă diferențe semnificative în ceea ce privește ponderea persoanelor care au primit comunicări sau documente oficiale din partea autorităților publice, prin intermediul contului propriu pe un site web sau pe o aplicație a autorităților sau serviciilor publice, ponderea cea mai mare fiind înregistrată în regiunea București-Ilfov (19,1%), urmată de regiunea Vest (18,8%). La polul opus s-a situat regiunea Sud-Muntenia unde numai 9,1% dintre persoanele în vârstă de 16-74 ani care au interacționat cu autoritățile sau serviciile publice au primit comunicări sau documente oficiale pe conturile proprii.

Prin intermediul unui site sau a unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice, în scop personal, s-au desfășurat și alte activități care au constat în diferite solicitări. Ponderea persoanelor care au desfășurat astfel de activități a fost mai redusă, de numai 6,9%. Dintre persoanele care au utilizat internetul, 75,5% au accesat site-uri sau aplicații ale autorităților publice sau ale serviciilor publice pentru a solicita documente sau certificate oficiale (de naștere, căsătorie, divorț, deces, certificate de rezidență, cazier de poliție sau judiciar etc.), 31,5% pentru solicitări de prestații sau drepturi (pensie, șomaj, alocație pentru copii, înscriere în școli etc.) și 15,9% pentru alte solicitări, reclamații sau plângeri (raportarea unui furt la poliție, lansarea unei plângeri legale etc.).

Ponderea persoanelor cu vârsta între 16 și 74 de ani care au completat, editat, corectat sau aprobat declarația fiscală prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în scop personal, în ultimele 12 luni a fost de 7,1%. După statutul ocupațional, cele mai mari ponderi ale persoanelor care au completat, editat, corectat sau aprobat declarația fiscală prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în scop personal s-au înregistrat în rândul salariaților (10,8%) și în cel al lucrătorilor pe cont propriu (9%).

‘Examinând motivele pentru care persoanele nu au solicitat niciun document oficial sau nu au depus vreo reclamație prin intermediul unui site sau aplicații a unei autorități publice sau a serviciilor publice, s-a constatat că: 88,0% dintre persoane nu au trebuit să solicite niciun document sau să facă vreo reclamație, 5,5% au considerat că le lipsesc abilitățile sau cunoștințele pentru a face acest lucru, 1,4% au specificat că o altă persoană a făcut solicitări de documente sau reclamații în locul lor, 0,7% au menționat lipsa semnăturii electronice, 0,6% și-au făcut probleme cu privire la protecția sau securitatea datelor personale 0,4% au specificat că nu există un astfel de serviciu online disponibil, în timp ce 4,3% au precizat că au avut alte motive decât cele menționate anterior’, se subliniază în Ancheta privind accesul la Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC), realizată de INS.