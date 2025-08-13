INS: Câștigul salarial mediu net a crescut la 5.539 lei, în iunie

Câștigul salarial mediu net a crescut la 5.539 lei în luna iunie 2025, fiind mai mare cu 31 lei (+0,6%) față de luna anterioară, conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de statistică (INS).

Câștigul salarial mediu brut a fost 9.246 lei, cu 59 lei (+0,6%) mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2025.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (12.656 lei) și în activitățile de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (11.957 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (3.367 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.442 lei).

Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 7%.

Indicele câștigului salarial real a fost 101,3% în luna iunie 2025 față de luna iunie 2024. Indicele câștigului salarial real a fost 100,1% în luna iunie 2025 față de luna mai 2025. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 254,9%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2025.

‘În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an’, precizează INS.

În luna iunie 2025 comparativ cu luna precedentă, în majoritatea activităților din sectorul economic nivelul câștigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte), cât și reducerilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat astfel: cu 10,7% în activități de editare, respectiv cu 10,1% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor; între 5,5% și 8,5% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, telecomunicații, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, activități de servicii anexe extracției, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale).

Totodată, au fost creșteri între 3,5% și 5% în alte activități de servicii, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a., fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea altor mijloace de transport, extracția minereurilor metalifere, alte activități extractive, agricultură, vânătoare și servicii anexe, fabricarea băuturilor, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicale (inclusiv activități de difuzare și transmitere de programe), activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice).

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna mai 2025 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat astfel: între 3% și 6% în tranzacții imobiliare, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), transporturi pe apă, fabricarea produselor din tutun, fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

Totodată, au fost consemnate scăderi între 1% și 2,5% în captarea, tratarea și distribuția apei, transporturi terestre și transporturi prin conducte, industria metalurgică, colectarea și epurarea apelor uzate.

În sectorul bugetar, în luna iunie 2025, s-au înregistrat scăderi ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învățământ (-4,2%) în principal ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare, respectiv în administrația publică (-0,1%). În sănătate și asistență socială, câștigul salarial mediu net a rămas constant față de luna precedentă.