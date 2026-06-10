Românii au cheltuit peste 63 milioane de euro în cinematografe în 2025, un nivel record

Încasările cinematografelor din România au ajuns anul trecut la un nivel record de 318,2 milioane de lei (peste 63 de milioane de euro), în creștere cu aproape 7% față de 2024, în condițiile în care numărul spectatorilor s-a menținut relativ constant, la circa 11,2 milioane, potrivit datelor Centrului Național al Cinematografiei analizate de o companie de consultanță imobiliară.

Astfel, încasările totale ale operatorilor de cinematografe au ajuns la 318,2 milioane de lei (63 milioane de euro), comparativ cu 293 milioane de lei în anul anterior (59 milioane de euro), în principal pe fondul creșterii prețului mediu al biletului, care a urcat la 28,4 lei (+8,8% față de 2024), arată o analiză Cushman & Wakefield Echinox.

Totodată, numărul total de spectatori s-a situat la 11,2 milioane în 2025, în linie cu anul precedent, ceea ce indică o stabilizare a consumului după vârful din 2023.

‘Frecvența vizitelor la cinema a rămas la 0,59 pe cap de locuitor, similară ultimilor ani, evidențiind un nivel încă redus față de piețele dezvoltate, dar cu potențial de creștere pe termen mediu și lung. În același timp, infrastructura a continuat să se extindă ușor, România ajungând la 109 cinematografe active și peste 83.500 de locuri, majoritatea în centre comerciale moderne’, arată cercetarea.

Cinematografele multiplex generează peste 96% din încasări și 93% din numărul total de spectatori, consolidându-și poziția dominantă în industrie. Această evoluție este susținută de dezvoltarea continuă a centrelor comerciale, stocul total depășind 2,65 milioane mp în 2025, ceea ce contribuie direct la performanța cinematografelor amplasate în astfel de proiecte, mai arată analiza.

Potrivit sursei citate, Capitala rămâne principala piață cu aproximativ 3,4 milioane de spectatori, în cele 11 cinematografe multiplex operaționale, urmată de Cluj-Napoca – cu două cinematografe și aproximativ 630.000 spectatori, Constanța, cu două cinematografe multiplex și 578.000 spectatori, Timișoara – 3 cinematografe și 574.000 spectatori și Brașov – 2 cinematografe și 550.000 spectatori.

Aceste piețe concentrează peste 20% din rețeaua națională de cinematografe multiplex și 50% din cerere, confirmând accentul urban al consumului de cinema.

‘Piața cinematografelor din România continuă să se maturizeze, cu o structură dominată de operatori mari și de centre comerciale, în timp ce creșterea încasărilor, în pofida stagnării numărului de spectatori, indică o orientare spre experiențe premium și o valoare mai mare per vizită’, menționează sursa citată.

La nivel mai larg, sectorul activităților culturale și recreative din România înregistrează o evoluție favorabilă, susținând perspectivele pieței cinematografelor. Astfel, activitățile de spectacole, culturale și recreative, alături de reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii, au contribuit cu 0,3% la creșterea PIB, având o pondere de 2,8% în formarea acestuia și înregistrând o creștere a volumului de activitate de 11,6% în primul trimestru al acestui an.

Un trend important este creșterea popularității filmelor românești, care au ajuns la o cotă de 23,4% din totalul spectatorilor pentru premiere în 2025, în creștere semnificativă față de anii anteriori.

În același timp, producțiile americane domină în continuare box office-ul, cu peste 58% din spectatori, însă ponderea acestora este în scădere comparativ cu perioada 2021 – 2023.