INS: Cheltuielile curente pentru sănătate au înregistrat o creștere cu 13,7%, în 2023

Sistemul național al îngrijirilor de sănătate a înregistrat, în 2023, cheltuieli curente de peste aproape 92 de miliarde lei, în creștere cu 13,7% față de anul anterior, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate vineri.

Conform statisticii, dintre sursele de finanțare în domeniul sănătății, 76,2%, respectiv 69,84 miliarde lei, au fost reprezentate de cheltuielile din fonduri publice.

‘Evoluția resurselor financiare utilizate în domeniul sănătății este analizată, în cadrul Sistemului Conturilor de Sănătate, din perspectiva cheltuielilor curente și a trei dimensiuni: sursele de finanțare (HF), serviciile de sănătate (HC) și furnizorii de servicii de sănătate (HP)’, arată INS.

Astfel, în 2023, cheltuielile curente pentru sănătate au fost de 91,604 miliarde de lei, în creștere cu 13,7% față de anul 2022.

Din punct de vedere al surselor de finanțare ale sectorului sanitar, cea mai importantă sursă o reprezintă fondurile de securitate socială.

În anul analizat, prin intermediul asigurărilor sociale, serviciile medicale au fost finanțate cu 56,703 miliarde de lei (61,9% din cheltuielile curente pentru sănătate), în creștere cu 15,3% față de anul anterior.

În același timp, plățile directe ale populației pentru servicii și bunuri medicale au reprezentat 23% din cheltuielile curente pentru sănătate (21,03 miliarde de lei), contribuția directă a administrației publice, centrală și locală a însemnat 14,3% din totalul cheltuielilor curente de sănătate (13,13 miliarde de lei), iar contribuția companiilor private de asigurări (sub forma indemnizațiilor brute plătite asiguraților), instituțiilor fără scop lucrativ și unităților economice care oferă servicii medicale angajaților a reprezentat cu 0,8% (728,5 milioane de lei) din totalul cheltuielilor curente.

Din perspectiva serviciilor medicale oferite populației, în anul 2023, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate pentru serviciile curative, 49,73 miliarde de lei (54,3%), reprezentând o creștere de 13,7% față de anul 2022.

Dintre acestea, pentru servicii curative acordate pacienților internați (în regim de internare continuă sau de zi) s-au cheltuit 37,52 miliarde de lei, pentru serviciile curative acordate în regim ambulatoriu 12,06 miliarde de lei, iar pentru servicii curative de îngrijire la domiciliu suma de 149,2 milioane lei.

Totodată, pentru medicamente și bunuri medicale (medicamente prescrise sau neprescrise, dispozitive terapeutice, bunuri medicale durabile și non-durabile) s-au cheltuit 25,17 miliarde de lei, echivalentul a 27,5% din totalul cheltuielilor curente, și o creștere de 22,2% față de anul 2022.

Potrivit datelor INS, serviciile medicale de recuperare au reprezentat 2% (1,81 miliarde de lei) din cheltuielile curente, iar serviciile de îngrijire pe termen lung au reprezentat 5,6% (5,16 miliarde de lei).

Pentru serviciile medicale de laborator, de diagnosticare imagistică și pentru serviciile de ambulanță și transportul pacienților, în intervalul de referință, s-au cheltuit 5,31 miliarde de lei, adică 5,8% din totalul cheltuielilor curente, în timp ce pentru alte servicii medicale (cum ar fi serviciile medicale acordate pacienților români în străinătate) – suma de 371,6 milioane de lei (0,4% din cheltuielile curente).

De asemenea, pentru activitățile de conducere și administrare a sistemului de sănătate și a celui de finanțare a sănătății s-au cheltuit 2,865 miliarde de lei (3,1% din totalul cheltuielilor curente).

‘Prevenția are un rol important în asigurarea stării de sănătate a populației, pentru aceste servicii (prevenirea bolilor transmisibile, diagnosticarea unor boli grave care au incidență ridicată, depistarea, tratarea și prevenirea bolilor, servicii de imunizare a populației etc.), în anul 2023 cheltuindu-se 1,15 miliarde de lei (1,3% din totalul cheltuielilor curente)’, informează INS.

În funcție de tipul unităților care au acordat serviciile medicale, din totalul cheltuielilor curente de sănătate, cea mai mare sumă, de 40,02 miliarde de lei, a fost destinată spitalelor, în creștere cu 10,1% față de anul 2022, arată datele oficiale de la statistică.

După spitale, cele mai ridicate cheltuieli curente s-au înregistrat pentru plata furnizorilor de medicamente și bunuri medicale vândute direct populației în unitățile de profil (farmacii, puncte farmaceutice etc.), 25,16 miliarde de lei, pentru plata furnizorilor de servicii medicale ambulatorii, 15,12 miliarde de lei și pentru servicii medicale de urgență și de transport al pacienților, servicii de laborator și de diagnosticare imagistică, 5,307 miliarde de lei.

În cazul serviciilor medicale acordate în unitățile sociale care acordă și îngrijiri medicale, de tipul unităților rezidențiale pentru persoane vârstnice sau pentru persoane cu dizabilități, s-au estimat cheltuieli de 1,248 miliarde de lei (1,4% din cheltuielile curente), iar pentru furnizorii de servicii medicale din străinătate (categoria ‘Restul lumii’), care au acordat servicii medicale rezidenților români (de exemplu, plăți din FNUASS pentru prestații medicale acordate pe baza documentelor internaționale) s-au raportat plăți de 407,1 milioane de lei (0,4% din cheltuielile curente).