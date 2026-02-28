INS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, a crescut în 2025, ca serie brută cu 2,4%, faţă de anul anterior

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut, în 2025 faţă de anul 2024, ca serie brută cu 2,4%, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).

”În anul 2025 comparativ cu anul 2024, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, a crescut pe ansamblu, cu 2,4%, datorită creşterilor înregistrate la activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+4,8%), activitǎţile de comunicaţii (+3,7%) şi la alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+2,8%)”, arată datele INS.

Scăderi au înregistrat: activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (-14,5%) şi activităţile de transporturi (-0,2%).

Decembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2025

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu, cu 13,8%, datorită creşterilor cifrei de afaceri din activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+24,8%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor1 (+16,4%), activităţile de comunicaţii (+6,8%) şi din activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+5,4%).

Activităţile de transporturi au scăzut cu 3,5%. Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu, cu 2,5%.

Decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna decembrie 2024, a crescut pe ansamblu, cu 9,3%, datorită creşterilor cifrei de afaceri din activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+16,6%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor1 (+11,3%) şi din activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+1,6%).

Scăderi au înregistrat: activităţile de transporturi (-1,2%) şi activităţile de comunicaţii (-0,7%).

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna decembrie 2024, a crescut pe ansamblu, cu 10,6%.