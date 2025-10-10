INS: Economia României a urcat în 2023 cu 2,3%

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2023 a fost de 1.590,749 miliarde de lei prețuri curente, în creștere, în termeni reali, cu 2,3% față de anul 2022, arată datele definitive ale Institutului Național de Statistică (INS).

Comparativ cu varianta semidefinitivă, în varianta definitivă PIB brut estimat pentru anul 2023 este mai mic cu 0,1%.

INS precizează că, în anul 2023, modificări ale contribuției la scăderea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: agricultura, de la +0,4% la +0,3%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -0,7 puncte procentuale (de la 109,6% la 108,9%); industria, de la -0,5% la -0,9%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -2,1 puncte procentuale (de la 97,8% la 95,7%); construcțiile, de la +0,8% la +0,9%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,5 puncte procentuale (de la 112,0% la 112,5%); comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportul și depozitarea; hotelurile și restaurantele, de la +0,2% la +0,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -0,3 puncte procentuale (de la 100,8% la 100,5%); informațiile și comunicațiile au avut aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,4%), iar volumul de activitate nu s-a schimbat (105,2%).

De asemenea, modificări au înregistrat intermedierile financiare și asigurările, de la 0,0% la +0,5%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +17,2 puncte procentuale (de la 98,9% la 116,1%); tranzacțiile imobiliare, cu aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,1%), iar volumul de activitate s-a modificat cu -0,5 puncte procentuale (de la 101,6% la 101,1%); activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport, de la +0,3% la 0,0%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -3,4 puncte procentuale (de la 103,6% la 100,2%); administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială, de la +0,2% la 0,0%, iar volumul de activitate s-a modificat cu -1,8 puncte procentuale (de la 101,6% la 99,8%); activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii, de la +0,1% la +0,5%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +13,1 puncte procentuale (de la 105,4% la 118,5%).

Pe categorii de utilizări, în anul 2023, modificări mai importante ale contribuției la creșterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației, de la +1,7% la +1,5%, ca urmare a modificării volumului său cu -0,4 puncte procentuale (de la 102,8% la 102,4%); cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice, de la 0,0% la +0,3%, ca urmare a majorării volumului său cu +3,9 puncte procentuale (de la 99,5% la 103,4%); consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice, de la 1,1% la +0,4%, ca urmare a modificării volumului său cu -7,7 puncte procentuale (de la 112,1% la 104,4%); formarea brută de capital fix de la +3,6% la +3,1%, ca urmare a modificării volumului său cu -2,2 puncte procentuale (de la 114,5 la 112,3%); variația stocurilor, de la -4,4% la -3,3%; exportul net de bunuri și servicii nu s-a modificat (+0,2%).