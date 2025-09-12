INS: Investițiile în economia națională au depășit 83,8 miliarde lei, în primul semestru din 2025

Investițiile nete realizate în economia națională au însumat 83,813 miliarde lei în primul semestru din 2025, în creștere cu 1% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform unui comunicat al Institutului Național de Statistică.

Potrivit sursei citate, creșteri s-au înregistrat la lucrări de construcții noi, cu 4%, la 52,099 miliarde lei, și la alte cheltuieli cu 2,1%, la 10,635 miliarde lei. Scădere s-a înregistrat la elementul de structură utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 6%, la 21,078 miliarde lei.

În trimestrul al doilea din 2025, comparativ cu trimestrul II 2024, investițiile nete realizate în economia națională s-au redus cu 0,5%, ca urmare a scăderii înregistrate la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 11,9%. Creșteri s-au înregistrat la elementele de structură alte cheltuieli de investiții cu 28,7% și lucrări de construcții noi cu 1,1%.