INS: Numărul bovinelor din România a urcat la 1,847 milioane de capete, la 1 iunie 2025

România avea un efectiv de bovine de 1,847 milioane de capete la 1 iunie 2025, în creștere cu 0,7% (+12.944 capete) față de aceeași perioadă din anul precedent, arată datele publicate, luni, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, efectivele matcă au totalizat 1,223 milioane, în creștere cu 1,7% (+20.731 capete), în comparație cu luna iunie a anului trecut.

Distribuția pe regiuni de dezvoltare relevă faptul că ponderea efectivelor de bovine existente la 1 iunie 2025, față de aceeași dată a anului 2024, a crescut doar în regiunea Centru (+2,5 puncte procentuale (p.p.) și a scăzut în regiunile Nord-Est (-1,1 p.p.), Sud-Est (-0,7 p.p.), Sud-Vest Oltenia (-0,4 p.p.), Sud Muntenia (-0,2 p.p.) și Vest (-0,1 p.p.).

În regiunile Nord-Vest și București-Ilfov, efectivele de bovine au rămas constante.