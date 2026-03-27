INS: Numărul mediu de pensionari a scăzut cu 42.000 în 2025 față de anul precedent

Numărul mediu de pensionari a fost de 4,917 milioane în anul 2025, în scădere cu 42.000 comparativ cu anul precedent, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,563 milioane, în scădere cu 27.000 față 2024, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit statisticii oficiale, pensia medie lunară (luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari – de asigurări sociale, pensii I.O.V.R. și ajutorul social) a fost de 2.936 lei, în creștere cu 13,8% față de anul precedent.

Totodată, pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 2.814 lei, în creștere cu 14,4% față de 2024.

INS a calculat raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare și câștigul salarial mediu net, care a fost de 63,1% (comparativ cu 53,9% în anul precedent).

De asemenea, indicele pensiei medii reale a pensionarilor de asigurări sociale de stat, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete pentru calculul pensiei reale și indicele prețurilor de consum, a fost de 105,7%.

În anul 2025, pensionarii de asigurări sociale de stat au reprezentat 92,8% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (80,2%) în totalul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinși în categoriile de pensii – anticipată și anticipată parțial – au reprezentat 2,1%.

La nivel național, raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de opt pensionari la zece salariați.

INS precizează că acest raport prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la numai patru pensionari la zece salariați în Municipiul București și județul Ilfov, la 13 pensionari la zece salariați în județul Vaslui și 14 pensionari la zece salariați în județul Teleorman.

Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 1326 lei.

Cele mai mici valori ale pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat s-au înregistrat în județele: Botoșani (2.228 lei), Vrancea (2.266 lei), Giurgiu (2.279 lei) și în Vaslui (2.284), iar cele mai mari valori ale pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat s-au înregistrat în: Municipiul București (3.554 lei), Hunedoara (3.505 lei), Brașov (3.325 lei) și Gorj (3.245 lei).

Statistica oficială mai arată că numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizației sociale, în anul 2025, a fost de 902.300 persoane.

În rândul acestora cea mai mare pondere au avut-o persoanele din sistemul asigurărilor sociale de stat (92,4%), urmate de persoanele din rândul pensionarilor proveniți din fostul sistem pentru agricultori (7,2%) și de persoanele din sistemul militar (0,4%).