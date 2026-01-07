INS: Peste 74% dintre cei care au folosit internetul în ultimele 12 luni au comandat/cumpărat bunuri sau servicii

Comerțul electronic a început să ia amploare tot mai mare în ultima perioadă, ponderea persoanelor în vârstă de 16-74 ani care au apelat la serviciile online pentru a comanda sau cumpăra bunuri și servicii fiind în 2025 de 74,3% din totalul persoanelor care au folosit internetul în ultimele 12 luni, cu 1,4 puncte procentuale mai mare față de anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Potrivit sursei citate, tendință de creștere se observă atât la persoanele de sex masculin, cât și la cele de sex feminin, aceasta fiind de 0,9 puncte procentuale, respectiv 1,9 puncte procentuale comparativ cu 2024.

În 2025, internetul a fost accesat pentru a comanda sau pentru a cumpăra bunuri sau servicii de aproape trei din patru bărbați (72,8%), în timp ce ponderea femeilor care au accesat internetul pentru a comanda sau pentru a cumpăra bunuri sau servicii a fost cu 3 trei puncte procentuale mai mare față de cea a bărbaților (75,8%).

Din totalul persoanelor în vârstă de 16-74 ani care au utilizat internetul în ultimele 12 luni, 58,9% au efectuat comenzi și cumpărături online în ultimele 3 luni, 26,6% în perioada cuprinsă între 3 luni și un an în urmă și 14,5% cu mai mult de un an în urmă.

Pe medii de rezidență față de anul precedent, ponderea persoanelor care au comandat bunuri sau servicii pe internet a crescut atât în mediul urban, cu 0,5 puncte procentuale, ajungând în 2025, la 77,6%, cât și în mediul rural, cu 3,3 puncte procentuale, la 70,6%. Cu toate acestea, și în anul 2025 s-a menținut o diferență semnificativă între cele două medii de rezidență, de șapte puncte procentuale, în favoarea mediului urban.

Pe grupe de vârstă, persoanele care apelează la serviciile magazinelor online pentru a cumpăra bunuri sau servicii sunt atât tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-34 ani (86,4%), persoanele adulte cu vârsta cuprinsă între 35-54 ani (81%), dar nu în ultimul rând persoanele în vârstă de 55-74 ani (55,1%).

INS subliniază că nivelul de educație absolvit de o persoană reprezintă o caracteristică individuală importantă cu influență directă asupra accesării internetului cu scopul achiziționării de produse din magazinele online. Astfel, dintre persoanele în vârstă de 16-74 ani care au accesat internetul în ultimele 12 luni, persoanele cu un nivel de educație superior au cumpărat produse și servicii online în proporție de 93,7%, urmate, la distanță destul de mare, de persoanele cu nivel de educație mediu (74,2%).

După statutul ocupațional, o deschidere mai mare către comerțul online se observă în cazul persoanelor în vârstă de 16-74 ani care au avut statut de elev și student, precum și în rândul salariaților, ponderile acestora înregistrând valori de 85,4%, respectiv 84,9% în totalul persoanelor de 16-74 ani care în ultimele 12 luni au utilizat internetul și care au același statut ocupațional. La polul opus se află pensionarii, ponderea persoanelor care au comandat sau cumpărat bunuri sau servicii online în rândul pensionarilor fiind, în anul 2025, de numai 46,7%.

Din totalul persoanelor în vârstă de 16-74 ani, care au utilizat internetul în ultimele 12 luni, ponderea persoanelor care au comandat sau au cumpărat bunuri sau servicii online a variat, pe regiuni de dezvoltare, de la 68,6% în regiunea Sud-Est la 83,6% în regiunea București-Ilfov.

Anul trecut, 5.884.000 persoane în vârstă de 16-74 de ani au cumpărat bunuri sau servicii în ultimele 3 luni, în creștere cu 794.000 de persoane față de anul precedent, iar 3.405.000 persoane au cumpărat bunuri sau servicii prin intermediul unui site web sau a unei aplicații, pentru uz personal.

Dintre serviciile achiziționate cel mai frecvent online, pe primul loc se situează cele de transport oferite de diverse agenții de transport (autobuz, tren, bilete de avion, călătorie cu taxiul), acestea fiind accesate de 65,4% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani care au folosit comerțul electronic în ultimele trei luni, în scop personal. La o distanță considerabilă, dar tot cu o pondere ridicată, se situează achiziția de bilete pentru evenimente culturale și sportive (la cinema, concerte, competiții sportive, târguri etc.), menționată de 52,2% dintre persoanele de 16-74 ani care au folosit comerțul electronic în ultimele trei luni, în scop personal, urmată de serviciile de cazare, rezervare direct la hotel sau prin agenții de turism (41,6%).

Analiza după categoria de bunuri și servicii cumpărate prin intermediul unui site web sau a unei aplicații, în scop personal, relevă faptul că există diferențe semnificative între persoanele de sex masculin și cele de sex feminin la unele categorii de bunuri sau servicii cumpărate. Diferențe semnificative se întâlnesc la categoriile: descărcarea și actualizarea jocurilor sau a elementelor virtuale asociate acestora, ponderea în rândul bărbaților fiind de 20%, diferența față de ponderea în rândul femeilor fiind de 11,6 puncte procentuale, urmată de cumpărarea de servicii de cazare, ponderea în rândul bărbaților fiind de 45%, în timp ce în rândul femeilor ponderea a fost de doar 38,3%. În schimb, femeile au prezentat o preferință mai pronunțată pentru descărcarea de cărți electronice sau audio, cu o pondere de 22,3%, depășind ponderea în rândul bărbaților cu 4,7 puncte procentuale. Cele mai mari ponderi s-au înregistrat la cumpărarea online a serviciilor de transport oferite de agenții specializate, ponderea înregistrată în rândul femeilor în vârstă de 16-74 ani atingând valoarea de 66,4%, cu 2,1 puncte procentuale mai mare decât cea în rândul bărbaților (64,3%), urmată la o oarecare distanță de cumpărarea de bilete pentru evenimente culturale și sportive, care a înregistrat în rândul femeilor o pondere de 53%, iar în rândul bărbaților o valoare de 51,4%.