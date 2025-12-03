INS: Prețurile producției industriale, în creștere cu 8%, la nivelul lunii octombrie

Prețurile producției industriale (piața internă și piața externă) au crescut cu 8%, în luna octombrie a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în intervalul de referință, indicele prețurilor industriale a înregistrat creșteri importante în industria energetică (+16,59%), industria bunurilor de uz curent (+6,21%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+4,91%), industria bunurilor intermediare (+3,7%) și industria bunurilor de capital (+2,83%).

În funcție de domenii de activitate, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a consemnat un salt al prețurilor de 20,54%, în octombrie 2025 față de luna similară din anul anterior, în timp ce distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare a raportat o creștere de 11,48%.

De asemenea, indicii prețurilor producției industriale au crescut în industria prelucrătoare cu 3,62%, iar în industria extractivă cu 3,41%.

La nivel comparativ – octombrie vs septembrie 2025, prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) s-au majorat cu 1%.