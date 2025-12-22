INS: Producția de țiței a României a scăzut cu 7,7%, în primele zece luni din 2025; importurile s-au majorat cu 16,5%

România a produs, în primele zece luni ale acestui an, o cantitate de țiței de peste 2,07 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 173.400 tep mai mică (-7,7%) față de cea înregistrată în perioada similară din 2024, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Importurile de țiței au totalizat, în intervalul analizat, 7,74 milioane tep, cu aproximativ 1,1 milioane tep peste cele consemnate în primele zece luni ale anului precedent (+16,5%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de țiței ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2025, este estimată o cantitate de țiței de 2,74 milioane tep (-2,8%, comparativ cu anul anterior), în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) și în 2027 de 2,63 milioane tep (- 1,9%).

Potrivit CNSP, această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și menținerii unităților existente de producție.

Importul de țiței este preconizat în urcare la 7,8 milioane tep, în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,5%, timp în care va crește cu 10,4% în 2025 – la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026 – la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027.